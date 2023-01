Fórmula E, Félix da Costa: “É quase um recomeço do zero” | AutoSport

A Fórmula E está prestes a começar e a nova aventura de António Félix da Costa, agora na Porsche, também. Numa época recheada de novidades, o piloto luso encara este novo capítulo com ânimo e otimismo moderado.

Numa época em que temos carros novos, regras novas, temos um novo começo para a Fórmula E. Félix da Costa, que já muito trabalho com a sua nova equipa, está preparado para um recomeço, que desta vez, é quase do zero, com começo marcado para o México:

“Será um fim-de-semana imprevisível. É quase um recomeço do zero, com muitos pilotos que alteraram de equipas e também com o novo carro GEN 3 da Fórmula E. Obviamente tivemos um teste em Valência, mas não se pode tirar grandes conclusões, pelo que ninguém sabe muito bem o que esperar para este fim-de-semana. Do meu lado espero que a minha estreia com a Porsche corra bem e tudo farei para representar da melhor maneira esta grande marca. Honestamente estou moderadamente otimista, no sentido que sei que fizemos um bom trabalho na preparação da época, mas não sei o que esperar dos nossos adversários. Vamos dar o nosso máximo para trazer o melhor resultado para casa nesta primeira corrida no México!”

Quanto à lista de inscritos para a temporada 2023, são vários os nomes candidatos ao título, com Stoffel Vandoorne, atual campeão em título, agora ao serviço da DS Penske, juntamente com Jean Eric Vergne. A Maserati também entrou oficialmente na Fórmula E, contando com a experiência de Edoardo Mortara e a rapidez de Max Guenther. Também a McLaren se juntou ao campeonato, contando com René Rast e Jake Hughes. A Porsche, como já referido, conta agora com Félix da Costa, que faz equipa com o alemão Pascal Wehrlein. No fundo, uma grande incógnita, com uma lista de inscritos de grande nível, num total de nove construtores, que estão oficialmente presentes no Mundial de Fórmula E.

O programa do México e-Prix tem início 6ª feira, com uma sessão de treinos livres. No sábado tem lugar a 2ª sessão de treinos livres, seguida da qualificação A corrida, com duração de 45 minutos e uma volta, tem início marcado para as 20h50 (hora portuguesa), com transmissão televisiva em direto no Eurosport 2 e na Eleven 3.