Fórmula E, Félix da Costa: Desistir nunca é opção | AutoSport

Foi um fim-de-semana de muita intensidade para António Félix da Costa, que continua na luta pelo título. O piloto português teve um dia de sábado difícil, não indo além da 12ª posição na corrida, mas redimiu-se na Corrida 2, com uma prestação brilhante, alcançando o 3º pódio da temporada, que o mantém na luta, quando estamos a quatro provas do final da época.

Na qualificação de sábado, AFC foi o mais rápido do grupo 1, mas o facto da pista estar bastante mais lenta não permitiu a AFC ir além da 13ª posição na grelha. Na corrida, o piloto da DS Techeetah batalhou, mas não trouxe pontos para casa, terminando na 12ª posição. O piloto luso reagiu da melhor forma ao dia menos bom e voltou a levar a nossa bandeira ao pódio, depois de uma excelente prova desde a 7ª posição na grelha até ao 3º lugar no pódio. No final do dia, logo após o pódio, o piloto de Cascais afirmava que “é mesmo nestes momentos que mostramos do que somos feitos. Estava feliz com o carro durante o dia de sábado, especialmente em qualificação, e a posição conquistada na qualificação não foi má considerando que estávamos no Grupo 1. Arrancamos de 13 e estávamos confiantes de que poderíamos avançar, mas não tivemos o ritmo para atacar e ganhar lugares, por isso acabamos mais ou menos onde começamos. Ontem tivemos um dia complicado, mas na DS Techeetah juntámo-nos, tentámos procurar e entender o que tinha corrido menos bem e voltámos hoje com a máxima motivação. Este pódio é o resultado da mentalidade que tanto eu como a equipa temos, que é nunca desistir e lutar sempre. Trago 16 pontos importantes para o campeonato e mais que tudo, subi para 2º na tabela, bem próximo do primeiro, isto quando faltam quatro corridas até ao final. Vão ser quatro finais, muito disputadas e bem complicadas para os pilotos que estão no grupo 1. Se vamos vencer este campeonato não posso confirmar, mas garanto que vou lutar e tudo farei para o conseguir!”

Com estes resultados as contas do campeonato deram novamente uma grande reviravolta, com Sam Bird a passar para a liderança da tabela de pontos, seguido de Félix da Costa e também Robin Frijns. Numa altura em que faltam disputar quatro corridas até ao final da temporada, a discussão do título Mundial de Fórmula E está ao rubro, com 22 pontos a separarem os dez primeiros classificados.

A próxima prova da Fórmula E tem lugar em Londres, nos dias 24 e 25 de Julho, em mais uma jornada dupla.

Classificação Fórmula E: