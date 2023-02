Fórmula E, Félix da Costa: “Demos um salto de performance” | AutoSport

Mais um fim de semana de Fórmula E, mais uma estreia. A Cidade do Cabo recebe pela primeira vez o campeonato 100% elétrico e António Félix da Costa quer dar continuidade aos bons resultados obtidos na Índia.

Depois de ter conquistado o primeiro pódio com a Porsche, Félix da Costa chega à África do Sul com motivação redobrada. O piloto da TAG Heuer Porsche teve um início de temporada difícil, mas mostrou toda a sua raça na última corrida, onde largou da 13ª posição e finalizou a corrida num excelente 3º lugar final.

Para este fim-de-semana AFC prevê uma corrida “bem disputada, é obviamente um circuito novo para todos os pilotos e eu pessoalmente gosto de novos desafios, portanto estou optimista. Demos um salto de performance na última corrida na Índia, mas existe mais trabalho pela frente, sobretudo na qualificação. A pista aqui em Cape Town parece-me muito desafiante, é sem dúvida rápida e provavelmente não haverá muitos pontos de ultrapassagem. A época ainda está no ínício e o importante é darmos mais um passo de performance e trazermos bons pontos para casa.”

Nas contas do campeonato, decorridas que estão as primeiras quatro provas, o piloto luso ocupa a 9ª posição, com 21 pontos. Na liderança do campeonato do Mundo de Fórmula E segue Pascal Werhlein, seguido de Jack Dennis.

O programa do fim-de-semana tem início na 6ª feira, com uma sessão de treinos livres. No sábado a ação em pista começa bem cedo com outra sessão de treinos livres, seguida da qualificação. A corrida da África do Sul, terá lugar da parte da tarde, com início marcado para as 14h, hora portuguesa. Tanto a Eleven 4 como o Eurosport transmitem a prova em direto.