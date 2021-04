Fórmula E, Félix da Costa: De 15º para 7º e a certeza que o novo carro é bom

A cidade de Roma recebeu este fim-de-semana a 3ª e 4ª provas da temporada do Mundial de Fórmula E. Num fim-de-semana difícil, António Félix da Costa lutou com todas as suas armas, tendo sido obrigado a abandonar na corrida de ontem, devido a um furo. Na corrida de hoje o piloto efetuou uma excelente recuperação, desde o 15º lugar até à 7ª posição final, amealhando importantes pontos para o campeonato.

Com a DS Techeetah a estrear o seu novo carro, a expectativa para ver a sua real performance era grande. No Sábado, um pequeno erro na qualificação relegou António Félix da Costa para a 18ª posição na grelha, tendo o piloto luso iniciado a corrida ao ataque, com a pista húmida, recuperando muitas posições até ao top 10, mas a poucas voltas do final, um furo acabaria por deitar por terra todo o esforço do piloto de 29 anos.

Recorde-se que a DS Techeetah é a atual Campeã por equipas e por pilotos, no entanto é Nyck de Vries, piloto da Mercedes, o atual líder da classificação, com Félix da Costa atualmente a ocupar a 5ª posição do campeonato. O circuito citadino de Roma é uma das pistas mais longas do calendário, com 3.385km num total de dezanove curvas, tendo sofrido algumas alterações para este ano, mantendo no entanto os desafios típicos de um circuito citadino, com muitas ondulações, mudanças de elevação e um asfalto bastante irregular, mas agora com retas mais longas e rápidas e mais oportunidades de ultrapassagem. No final o piloto da DS Techeetah mostrava-se “contente com o andamento que mostrámos, mas obviamente dececionado com os resultados do fim-de-semana. Ontem o furo roubou-me bons pontos pois teria acabado em 6º ou 7º. Já hoje na qualificação senti-mos muitas dificuldades na chuva, depois na corrida imprimi um ritmo forte e estava muito confiante, recuperei até 7º mas fico com a sensação que soube a pouco. Não era este o resultado que queria e apesar da boa performance que mostrámos em andamento, temos trabalho pela frente, isto se queremos voltar a estar nas posições da frente e lutar pelo campeonato. Quero apenas finalizar agradecendo uma vez mais a todos os que me apoiaram e votaram no fanboost, hoje essa potência extra foi determinante e valeu-me uma ultrapassagem.”

O vencedor da corrida de ontem foi Jean Eric Vergne (DS Techeetah), com Sam Bird e Micth Evans (ambos em Jaguar) a fecharem o pódio. Já hoje foi Stoffel Vandoorne (Mercedes) a levar por vencida a prova, seguido de Alexander Sims (Mahiindra) e Pascal Wehrlein (Porsche). Nas contas do campeonato Félix da Costa soma agora 21 pontos, contra os 43 de Sam Bird, que lidera a tabela. A próxima prova da Fórmula E tem lugar em Valência, com uma dupla jornada, no fim-de-semana de 24 e 25 de Abril.

Classificação Fórmula E:

Sam Bird – 43 pontos Mitch Evans – 39 pontos Robin Frijns – 34 pontos Stoffel Vandoorne – 33 pontos Nyck de Vries – 32 pontos Pascal Wehrlein – 32 pontos Edoardo Mortara – 30 pontos Jean Eric Vergne – 25 pontos Alexander Sims – 24 pontos António Félix da Costa – 21 pontos

Calendário Fórmula E – 2021

Riade (Arábia Saudita) – 26 Fev Riade (Arábia Saudita) – 27 Fev Roma (ITA) – 10 Abril Roma (ITA) – 11 Abril Valência (ESP) – 24 Abril Valência (ESP) – 25 Abril Mónaco (MON) – 8 Maio Marraquexe (MARR) – 22 Maio Santiago Chile (CHI) – 5 Junho Santiago Chile (CHI) – 6 Junho