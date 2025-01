Fórmula E, Félix da Costa: “Contente com este início de temporada” (vídeo)

Antonio Felix da Costa brilhou no México com um excelente 2⁰ lugar, numa prova que até podia ter dado a vitória ao português. AFC liderou parte da corrida, esteve sempre na luta pelos primeiros lugares e apenas um Safety Car no momento errado acabou por afastar o piloto de Cascais da vitória.

O piloto da Porsche é agora o novo líder do campeonato Mundial de Fórmula E, com dois pódios alcançados em duas corridas disputadas. No final da corrida, perante o sempre entusiástico público mexicano, AFC lamentou não ter conquistado a vitória, mas mostrou-se satisfeito com este arranque de temporada.

Próxima prova: 14 e 15 de fevereiro, na Arábia Saudita.