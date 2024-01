Fórmula E, Félix da Costa: “Conheço o monolugar e a equipa muito melhor” | AutoSport

Após um intenso trabalho de preparação com testes em circuito e simulador, chegou o momento de iniciar a nova temporada na capital mexicana. A corrida no Autodromo Hermanos Rodriguez marca o início de uma temporada com provas em cidades como Berlim, Londres e São Paulo. O calendário do ABB Fia Formula E World Championship apresenta novidades ao oferecer corridas em Tóquio, Xangai e Misano.

Depois de vencer quatro corridas e lutar pelo título mundial até à última ronda da temporada passada, a TAG Heuer Porsche Formula E Team regressa em 2024 com dois Porsche 99X Electric, desenvolvidos em Weissach e conduzidos pelos pilotos de fábrica Pascal Wehrlein (#94) e pelo português António Félix da Costa (#13). A equipa cliente da Porsche, a Andretti Formula E, também vai participar com dois Porsche 99X Electric. Na época passada, a equipa americana, detida pela lenda dos desportos motorizados Michael Andretti, aproveitou todo o potencial do pacote fornecido pela Porsche: com o Porsche 99X Electric, Jake Dennis (Reino Unido) conquistou o título de campeão do mundo de pilotos.

Félix da Costa não espera facilidades este ano, mas está contente com o calendário. O objetivo do português é lutar pela vitória na primeira corrida:

“A competição na Fórmula E está a tornar-se mais dura a cada ano que passa. Estou envolvido desde

o início e posso imaginar o que nos espera esta temporada. Mas também melhorámos. Conheço o monolugar e a equipa muito melhor do que na minha primeira temporada com a Porsche. Estou ansioso por transformar esta experiência em bons resultados. O calendário da Temporada 10 é fantástico. Estou ansioso pelas corridas no Mónaco e em Tóquio, que são os principais destaques. São Paulo também será uma corrida muito especial. Mas primeiro, vamos para o México. Começar a temporada com uma vitória era o ideal. É para isso que estamos a trabalhar”.