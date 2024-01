Fórmula E, Félix da Costa: “Confiante que podemos voltar a lutar pelo título” | AutoSport

“Tivemos uma boa pré-época e acho que demos bons passos em frente. Comparando os níveis de confiança de há 12 meses com os que sinto agora, demos um bom passo em frente. Tenho a certeza que toda a nossa concorrência também melhorou, mas espero que o nosso passo e a nossa evolução tenham sido maiores, permitindo que estejamos na luta por todas as provas e, obviamente, pelo campeonato.

Félix da Costa é uma das estrelas da competição e, este ano, espera voltar à luta pelo título. Depois do primeiro ano com a Porsche e este ano completamente focado na competição, Félix da Costa vai dar tudo para andar pelos lugares da frente e reconquistar o título.

Tem início este fim de semana, no México, o Mundial de Fórmula E. António Félix da Costa parte com ambições de voltar a lutar pelo título Mundial, ao volante de um dos monolugares oficiais da equipa Tag Heuer Porsche.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI