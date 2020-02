Fórmula E: Félix da Costa com vitória à campeão em Marraquexe

António Félix da Costa venceu hoje em Marraquexe a quinta prova da temporada de Fórmula E. O piloto da DS Techeetah partiu da pole position e dominou a corrida toda, conseguindo uma estratégia excelente de conservação de energia, para terminar 11s à frente do segundo classificado, Maximilian Gunther (BMW I Andretti Motorsport).

Desde as sessões de treinos livres que ficou bem evidente a rapidez e performance do carro #13 da DS Techeetah, com Félix da Costa a ser o mais rápido na sessão de treinos livres (1:17.863s), registando depois o melhor tempo na qualificação e garantindo assim a pole position (1:17.158s).

Na corrida, Félix da Costa esteve irrepreensível, dominado a corrida, apenas caindo para segundo por estratégia, de forma a garantir uma melhor gestão de energia em relação aos seus rivais. No final da corrida, vitória incontestável com 11.4s de vantagem para o segundo classificado.

“Que grande dia, grande vitória, num dia que mostrámos toda a nossa raça, tanto em rapidez como em gestão de energia e estratégia de corrida. Senti-me sempre muito confortável e quando cai para segundo sabia que podia vencer, pois com isso ganhei energia ao Max (Gunther) e depois quando o passei, consegui ir embora e vencer.” – disse Félix da Costa.

“Um dia muito bom para toda a equipa, que está de parabéns, todos têm trabalhado intensamente na fábrica em Paris e esta vitória é o resultado disso. Que grande vitória, passei para a liderança do campeonato e estamos no caminho certo, vamos continuar a trabalhar na máxima força para as próximas corridas.” – terminou Félix da Costa.

Nas contas do campeonato, o piloto luso passa agora a líder com 67 pontos mais 11 do que Micth Evans. Com este duplo pódio da DS Techeetah, a equipa passa também para a liderança no campeonato de equipas, somando um total de 98 pontos, mais 8 do que a BMW.

A próxima ronda da Fórmula E está marcada para o dia 4 de abril, com Roma a ser o palco da sexta jornada da competição.