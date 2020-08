Fórmula E, Félix da Costa: “Cada vez mais perto do objetivo final”

AFC efetuou uma brilhante recuperação hoje desde 8º até ao 4º lugar final, na 8ª corrida da temporada da Fórmula E, disputada uma vez mais em Berlim. Com este resultado o piloto da DS Techeetah deu mais um importante passo rumo ao título Mundial da Formula E, somando agora 137 pontos, contra 69 de Max Guenther, ou seja 68 pontos a separarem os dois pilotos, numa altura em que estão 90 em disputa. Título à vista, que pode ficar já decidido para os lados de Portugal na corrida de amanhã, que terá novamente transmissão em directo no Eurosport a partir das 18h00. Como diz António no seu discurso “só falta um passinho pequeno, bora lá!”