Fórmula E, Félix da Costa: “Adoro provar a todos que estão errados” | AutoSport

António Félix da Costa não escondeu a sua felicidade por ter conquistado a primeira vitória do ano, em Nova Iorque na segunda corrida do fim de semana. No final da corrida, Félix da Costa festejou, agradeceu à equipa e aos fãs que votaram no Fanboost:

“É um bocado como o Mónaco, ganhar numa cidade tão incrível. Acabei em segundo e terceiro no passado, acabar em primeiro hoje é incrível. Adoro provar a todos que estão errados, trabalhar com o meu pessoal, continuar a melhorar e aqui estamos de novo como vencedores esta época. Obrigado à equipa e fanboost todas as corridas… adoro isto.”

Por Eduardo Moreira