Fórmula E, Félix da Costa: “Acredito que vamos dar mais um passo competitivo” | AutoSport

Depois de uma longa paragem, a Fórmula E regressa às pistas. O palco será Roma, para uma jornada dupla. Duas oportunidades para António Félix da Costa lutar pela vitória.

Disputadas as primeiras três provas da época da Fórmula E, o equilíbrio tem sido a nota dominante, com três vencedores diferentes e nove pilotos a subirem ao pódio, ou seja nenhum piloto logrou até agora subir por mais de uma vez ao pódio. Para este fim-de-semana espera-se novamente muitas lutas pelos lugares da frente, num pelotão de 22 talentosos pilotos.

Para António Félix da Costa, trata-se de “um circuito muito desafiante, numa cidade mítica, onde o ano passado mostrámos um forte andamento. Trabalhámos muito no simulador e acredito que vamos dar mais um passo competitivo com o nosso carro. A equipa está muito motivada e todos queremos muito ganhar. Há três ou quatro equipas muito fortes neste momento, mas a DS Techeetah também o é e vamos lutar para mostrar isso este fim-de-semana. Sendo uma jornada dupla exige máxima concentração e foco para estarmos fortes em ambas as corridas” , referiu AFC, que não escondeu a sua vontade de lutar por um pódio este fim-de-semana em Roma.

Em relação ao traçado de Roma, conhecido como o circuito citadino dell’EUR, conta com dezanove curvas e um perímetro de 3.385 km, sendo como tal um dos maiores do calendário da Fórmula E. O circuito é um misto de curvas rápidas, outras mais técnicas e algumas ondulações, que permitem naturalmente possibilidades de ultrapassagens, tudo isto numa das zonas históricas da cidade.

O programa do fim-de-semana começa já amanhã, com uma breve sessão de adaptação “shakedown”. No Sábado o dia começa bem cedo, com duas sessões de treinos livres, seguidas de qualificação. A corrida, com duração de quarenta e cinco minutos + 1 volta, está marcada para as 14h00, com transmissão em direto no Eurosport e também na Eleven 3. No Domingo temos dose dupla, com outra qualificação, seguida da corrida, novamente com inicio às 14h00 e com transmissão em direto no Eurosport 2 na Eleven 3.