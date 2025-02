Fórmula E: Félix da Costa aceitou as desculpas dos adversários

Foi um fim de semana terrível para António Félix da Costa. O português chegou a Jidá em primeiro com 12 pontos de avanço para Oliver Rowland e saiu de lá em terceiro com menos 29 pontos que o adversário. Um fim de semana péssimo em que o português foi vítima de erros alheios.

Na primeira corrida, logo na primeira volta, o seu Porsche serviu de rampa de lançamento para Nico Muller. O monolugar do português ficou severamente danificado, mas AFC manteve-se em pista e terminou nos pontos.

Nico Mueller is out of the #JeddahEPrix ❌ pic.twitter.com/yrk9CB0wZB — Formula E (@FIAFormulaE) February 14, 2025

Na segunda corrida, uma travagem completamente falhada de Max Gunther arruinou completamente a corrida do português, que se viu obrigado a desistir. Duas corridas em que AFC ficou fora da luta logo na primeira volta.

Collision on lap one 😩 Maximilian Günther goes deep and makes contact with da Costa sending them both to the pits. #JeddahEPrix pic.twitter.com/bkONluQwxE — Formula E (@FIAFormulaE) February 15, 2025

A frustração do piloto de Cascais era clara no final da festa em Jidá. Depois de um arranque forte em que agarrou a liderança com duas passagens pelo pódio, o seu esforço ficou comprometido.

“Não tenho palavras para descrever esse fim de semana. Estive sempre no lugar errado, na hora errada. Na primeira volta da corrida, mais uma vez, uma pancada enorme por trás. Hoje, infelizmente, foi o suficiente para partir a suspensão traseira, e desistimos na primeira volta sem culpa nenhuma. É uma pena. Largamos em quarto, tínhamos tudo para lutar pela vitória. Foram 25 pontos perdidos para o Rowland, e é frustrante quando a culpa não é nossa. Mas é uma temporada longa, isso torna-nos mais fortes. Já tive momentos complicados no passado e sei bem lidar com isso. ”

No entanto, tanto Muller como Gunther foram pedir desculpas ao piloto. Félix da Costa aceitou e entendeu os erros dos adversários:

“Tanto o Nico como o Max vieram pedir desculpa. Embora doa muito e estes pontos perdidos sejam valiosos no futuro, eu respeito verdadeiramente um pedido de desculpas honesto de um concorrente. Somos todos humanos a ultrapassar os limites e os erros acontecem. Temos uma longa temporada pela frente”, disse AFC numa publicação nas redes sociais.

Apesar dos contratempos, Félix da Costa mostrou competitividade e na qualificação 2 foi o melhor Porsche em Jidá, numa pista que até nem favoreceu as unidades motrizes Porsche. Segue-se o E-Prix de Miami a 12 de abril.