Fórmula E, Félix da Costa: “A Porsche é o maior desafio da minha carreira até agora” (Áudio) | AutoSport

António Félix da Costa não gosta de desafios fáceis. Já vimos o piloto português assumir vários projetos ambiciosos, sempre com vontade de estar no topo. E na Porsche não foi diferente. Mas o piloto reconhece que tem sido o maior desafio da carreira, olhando às expetativas que havia à sua volta, ao prestígio da marca e à sua vontade de estar nos primeiros lugares.

Os primeiros tempos não foram fáceis, porque Félix da Costa pensava que os seus pedidos caíam em saco-roto, mais ainda numa fase em que as coisas não corriam bem e do outro lado da garagem, Pascal Wehrlein vencia. Mas tudo mudou num ápice e a Porsche mostrou que ouviu AFC com atenção. Agora, o piloto de Cascais sente-se em casa e já começou a quebrar o gelo alemão, à boa maneira portuguesa: