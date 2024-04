Fórmula E estreia-se em Misano com ronda dupla (c/horário)

Depois da cidade de Tóquio, será a vez de Misano, em Itália, receber pela primeira vez um E-Prix do Campeonato do Mundo de Fórmula E. O evento que terá como palco uma versão mais curta do Misano World Circuit Marco Simoncelli, realiza-se este fim de semana, com uma ronda dupla que marca o início da etapa europeia do mundial de monolugares elétricos.

O Misano World Circuit Marco Simoncelli é uma pista permanente, mas para receber a Fórmula E foi encurtado para uma versão com 3,381 metros de extensão, num traçado rápido, com várias curvas longas, que constituirá um novo desafio em termos de gestão de energia para as onze equipas que compõem o pelotão.

As cinco corridas da temporada de 2024 tiveram cinco vencedores diferentes, de 5 equipas diferentes. A última vez que isso aconteceu foi na temporada 2019/2020. Por isso, a classificação do mundial de pilotos também reflete esta competitividade durante as primeiras cinco corridas. Pascal Wehrlein lidera com 63 pontos, seguido de Nick Cassidy com 61 pontos, seguindo-se Oliver Rowland (54 pontos) e Jake Dennis (53 pontos). António Félix da Costa (20 pontos) ocupa o décimo primeiro lugar.

A TAG Heuer Porsche Formula E Team ocupa o segundo lugar na classificação por equipas com 83 pontos e conseguiu reduzir a vantagem para a líder Jaguar TCS Racing, sendo agora 17 pontos a separar ambas. A Andretti Formula E ocupa o terceiro lugar com 70 pontos, seguindo-se a Nissan Formula E Team, com 62, e a DS Penske fecha o top 5, com 57 pontos somados.

O programa da ronda duplo em Misano inclui uma sessão adicional de treinos livres, o chamado FP0, onde as equipas só podem inscrever pilotos estreantes que ainda não tenham disputado uma corrida de Fórmula E. Além disso, a série NXT Gen Cup não acompanhará o mundial, como estava previsto acontecer em Misano.

A primeira corrida em Misano terá lugar no sábado (13 abril), às 14h00 (hora de Portugal continental), com a segunda à mesma hora do dia seguinte.

Horário:

Sexta-feira, 12 de abril

16:00h Treinos Livres 1

Sábado, 13 de abril

07:00h Treinos Livres 2

09:20h Qualificação

14:03h Corrida

Domingo, 14 de abril

07:00 – Treinos Livres 3

09:20h Qualificação

14:03h Corrida