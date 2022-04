Fórmula E: Estreia da Gen 3 adiada para o começo de 2023 | AutoSport

A próxima época é muito importante para a Fórmula E. A entrada em cena dos novos Gen 3, que irão substituir a geração atual de carros. Numa fase em que a Fórmula E perdeu algum fulgor, com outras competições a ganharem mais protagonismo e com o desinteresse de algumas marcas. Assim, a Gen 3 pretende revitalizar o impulso da Fórmula E, numa mudança que já estava planeada, mas que chega em boa hora.

A entrada em cena dos novos Gen 3 estava prevista para Dezembro deste ano, mas as equipas pediram um adiamento para terem tempo de desenvolverem e homologarem os carros. Com uma época muito densa desde a corrida do Mónaco até à corrida final em Seul em meados de Agosto, as equipas terão de se desdobrar entre as corridas e o desenvolvimento do novo carro. Como o tempo é pouco para fazer tudo, as equipas pediram um adiamento para diminuírem a pressão sobre as equipas, pedido que foi aceite. Assim, a época deverá começar no final de janeiro na Arábia Saudita, com os testes de Valência a decorrerem em dezembro, à imagem do que aconteceu este ano. A The Race avançou com esta notícia e que se deverá confirmar nas próximas semanas.

Os Gen 3 serão apresentados no Mónaco a 28 deste mês, com as equipas a receberem os monolugares logo a seguir para prosseguir ao seu desenvolvimento, para estar tudo pronto para a nova era da Fórmula E.