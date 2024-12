Fórmula E: Época 2024/ 2025 prestes a arrancar

É já no próximo fim de semana que a Fórmula E irá dar início à 11.ª temporada, com o E-Prix de São Paulo, agendado para 7 de dezembro.

Esta temporada marca a estreia do carro de corrida GEN3 Evo, um veículo elétrico de vanguarda com uma aceleração recorde de 0-100km/h em 1,82 segundos, 30% mais rápido do que os atuais carros de F1. Os testes de pré-época em Madrid revelaram um campo altamente competitivo, com seis pilotos diferentes a liderar as sessões e tempos de volta separados por pouco mais de um segundo.

O calendário

O novo calendário inclui alterações que se destacam: Tóquio e Mónaco acolhem jornadas duplas, enquanto a China e Jacarta regressam. Miami faz a sua primeira aparição desde 2015, e Jeddah substitui Diriyah na Arábia Saudita.

A época combina novos locais excitantes e favoritos estabelecidos, prometendo corridas elétricas emocionantes ao longo de todo o ano.

Os testes de pré-época

As equipas e os pilotos da Fórmula E concluíram os testes de pré-época no Circuito de Jarama, em Madrid, no início de novembro Ao longo de seis sessões, os 22 pilotos e 11 equipas percorreram 4.731 voltas e 18.512 km.

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) estabeleceu a volta mais rápida de 1m27,461s durante a última sessão, com o pelotão separado por pouco mais de um segundo na geral. O atual campeão Pascal Wehrlein (Porsche) foi o terceiro mais rápido, seguido pelos pilotos da Kiro Race Co, Dan Ticktum e David Beckmann, em segundo e quarto.

Cada uma das seis sessões teve um piloto mais rápido diferente:

Sessão 1:** Pascal Wehrlein (Porsche)

Sessão 2:** Jake Hughes (Maserati MSG Racing)

Sessão 3:** Maximilian Guenther (DS PENSKE)

Sessão 4:** David Beckmann (Kiro Race Co)

Sessão 5:** Nyck de Vries (Mahindra Racing)

Sessão 6:** Mitch Evans (Jaguar TCS Racing)

Os resultados deixam antever uma temporada 11 altamente competitiva e imprevisível.

Um carro novo

Os testes de pré-temporada da temporada 11 da Fórmula E mostraram a estreia do carro de corrida GEN3 Evo, um salto tecnológico nas corridas elétricas. Este carro destaca-se pelo desempenho, a sustentabilidade e a eficiência.

Destaques do GEN3 Evo

Aceleração recorde ( 0-100 km/h em 1,86s).

Kit de carroçaria reforçado, aerodinâmico e duradouro.

Tração integral para arranques de corrida, duelos de qualificação e Attack Mode.

Pneus para todas as condições climatéricas Hankook iON melhorados com mais materiais reutilizáveis (35% vs. 26% anteriormente).

Foco no fornecimento ético e sustentável de minerais de bateria.

As novidades da grelha

A grelha da Fórmula E para a 11ª temporada apresenta mudanças notáveis de pilotos e de equipas após a final de Londres:

Maximilian Günther juntou-se à DS PENSKE, fazendo parceria com Jean-Éric Vergne.

Stoffel Vandoorne mudou-se para a Maserati MSG Racing, formando equipa com Jake Hughes, que se transferiu da NEOM McLaren.

Jake Dennis continua com a Andretti, agora com Nico Müller.

Norman Nato regressou à Nissan ao lado de Oliver Rowland.

Zane Maloney estreia-se na Lola Yamaha ABT, juntando-se a Lucas di Grassi.

Taylor Barnard inicia a sua primeira campanha completa com a NEOM McLaren, fazendo dupla com Sam Bird.

As equipas que mantêm as suas formações incluem a Jaguar TCS Racing (Mitch Evans, Nick Cassidy), TAG Heuer Porsche (Pascal Wehrlein, António Félix da Costa), Envision Racing (Robin Frijns, Sébastien Buemi) e Mahindra Racing (Nyck de Vries, Edo Mortara).

António Félix da Costa

O português António Félix da Costa, um dos mais experientes da grelha, com 128 corridas em 132 possíveis, está de volta para tentar o seu segundo título na competição 100% elétrica. Com 12 vitórias no seu CV, oito poles e 23 pódios, é uma das estrelas do campeonato, pelo seu talento, velocidade e boa disposição. O ano de 2024 ficou marcado pelo arranque difícil, que abalou o piloto de Cascais. Mas, mais uma vez, deu a volta ao texto, e terminou a época com quatro vitórias, mais do que qualquer outro piloto. A época terminou bem e a motivação para continuar é grande. No seu terceiro ano na Porsche, AFC está determinado em lutar pelo título e, olhando à evolução da equipa e à forma recente, esse cenário é bem provável.

Horário E-Prix de São Paulo

Sexta-feira, dia 6 de dezembro

Treino Livre 1 – 20:00

Sábado, dia 7 de dezembro