Fórmula E: Envision Racing passará a receber unidades motrizes da Jaguar | AutoSport

A Envision Racing já tem fornecedor de unidades motrizes para a Gen 3. Com a saída da Audi da Fórmula E a estrutura teve de encontrar um novo fornecedor e esteve em discussão com os diversos fabricantes de unidades motrizes. DS Automobiles, Porsche, Mahindra, Nissan and NIO 333 foram sondadas, mas o acordo com a Jaguar foi fechado com relativa rapidez.

Para os Gen3 foram oferecidas às equipas independentes condições mais favoráveis do que no Gen2. Estas incluem dois engenheiros dedicados do seu fornecedor, custos cobertos relacionados com a implementação dos modelos de simuladores do fabricante que permitirão à equipa fornecida completar sessões precisas de simuladores, e paridade nas aplicações de software do fabricante.

A Jaguar consegue assim pela primeira vez ter uma equipa clientes e a Envision recebe unidades britânicas pela primeira vez. A Virgin Racing começou com unidades DS, tendo passado para unidades Audi que usa atualmente.