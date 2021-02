Fórmula E entre saídas, compromissos e chegadas

Com a DS Automobiles a comprometer-se para a terceira geração da Fórmula E, juntando-se à Mahindra Racing, que também já o tinha feito, a competição elétrica continua a mostrar o vigor da competição, isto apesar dos recentes anúncios da saída da Audi e BMW em breve. A McLaren Racing já reservou um lugar na Fórmula E para 2022, como parte do seu plano de expansão da marca. Tem para já um acordo de opção para 2022 com a Fórmula E. Depois da McLaren, foi a vez da Alpine mostrar interesse na competição 100% elétrica, num projeto conjunto com a Lotus. A Renault já esteve na Fórmula E e o grupo está representado pela Nissan na competição 100% elétrica.

A saída da Audi e da BMW parece assim diluir-se no meio de potenciais entradas sonantes, pois, por exemplo, a Nissan e a Porsche, emitiram declarações confirmando o seu compromisso de permanecer no campeonato. Espera-se também que a Mercedes adira à Gen3 a curto prazo, uma vez que planeia reestruturar a sua equipa Fórmula E para correr predominantemente a partir da sua base em Brackley. O seu novo monolugar deve ser lançado em junho.