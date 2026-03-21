Fórmula E em Madrid: Nick Cassidy na pole, Félix da Costa 3º

Nick Cassidy conquista primeira pole da Citroën na Fórmula E em Madrid

Nick Cassidy garantiu a primeira pole position da Citroën Racing na Fórmula E, ao assegurar a primeira posição da grelha para o Cupra Raval Madrid E-Prix, disputado este fim de semana no Circuito del Jarama, em Madrid.

O neozelandês somou ainda três pontos extra com a pole, ultrapassando Oliver Rowland (Nissan) e subindo ao terceiro lugar do Campeonato do Mundo de Pilotos.

Foi a oitava pole da carreira de Cassidy na Fórmula E e a primeira com a Citroën, consolidando o bom momento de forma depois da vitória conquistada em janeiro na Cidade do México. O piloto já tinha convertido em triunfo a sua última partida da pole, em condições de chuva, em Xangai, na época passada.

Fase de grupos: De Vries e Nato em destaque

Grupo A: De Vries lidera, Félix da Costa segue em frente

No Grupo A, Nyck de Vries manteve o bom momento de forma em Jarama, terminando a sessão na frente e garantindo o acesso às ‘duels’. António Félix da Costa acompanhou-o para a fase seguinte, graças a excelentes segundo e terceiro setores, com Pascal Wehrlein e Oliver Rowland a ocuparem as restantes vagas qualificadas.

​O herói da casa, Pepe Martí (CUPRA KIRO), terminou em sexto, falhando por pouco o apuramento. Já Felipe Drugovich, o mais rápido na segunda sessão de treinos livres, teve uma qualificação difícil e acabou em 10.º no grupo, o que o deixa nas últimas posições da grelha.

Grupo B: Nato comanda, Cassidy e Mortara em bom plano

No Grupo B, Norman Nato foi o mais rápido para a Nissan, assegurando o apuramento para os duelos. Edoardo Mortara e a Mahindra surgiram logo atrás, enquanto Cassidy colocou o Citroën Racing no terceiro lugar e Maximilian Günther (DS PENSKE) fechou o lote de qualificados para a fase a eliminar.

​Esta prestação permitiu à Citroën consolidar a imagem de competitividade do seu pacote técnico, depois de já ter alcançado a primeira vitória na categoria com Cassidy na Cidade do México, resultado que “colocou a marca no mapa” da Fórmula E.

Quartos-de-final: Félix da Costa avança, Mortara falha o “hat-trick” de poles

Erros em pista molhada marcam a fase a eliminar

Nos quartos-de-final, o primeiro duelo colocou frente a frente antigos colegas de equipa: Pascal Wehrlein (Porsche) e António Félix da Costa. Um erro precoce do campeão da época 10 deixou Wehrlein a tentar recuperar o atraso durante toda a volta, terminando 4,4 segundos atrás, o que permitiu ao português seguir para as meias-finais.

​De seguida, Oliver Rowland (Nissan) enfrentou Nyck de Vries, mas o campeão em título rodou em pista, perdendo muito tempo e deixando o caminho livre ao holandês da Mahindra, que já tinha provocado uma bandeira vermelha no fim de semana devido a um acidente anterior.

​No terceiro duelo, Cassidy derrotou Edoardo Mortara (Mahindra Racing), acabando com as aspirações do suíço em conseguir uma terceira pole consecutiva. Com um andamento muito forte desde o início da época com a Citroën, o neozelandês procura agora repetir o sucesso da vitória alcançada na Cidade do México.

O último confronto dos quartos-de-final opôs Maximilian Günther (DS PENSKE) a Norman Nato. Tal como outros pilotos, o alemão foi surpreendido pelas zonas húmidas e acabou na gravilha, permitindo a Nato, e à Nissan, assegurar a última vaga nas meias-finais

Meias-finais: De Vries elimina Félix da Costa, erro de Nato favorece Cassidy

Nas meias-finais, dois campeões mediram forças quando António Félix da Costa (Jaguar TCS Racing) enfrentou Nyck de Vries. O piloto da Mahindra levou a melhor por cerca de quatro décimos de segundo, garantindo o passaporte para a final.

​Na outra meia-final, Norman Nato (Nissan) duelou com Cassidy, mas um erro do francês, que saiu largo para a gravilha em condições de pista húmida, abriu caminho ao piloto da Citroën Racing para a final e, posteriormente, para a pole position.

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Duelo final: Cassidy bate Nyck de Vries

Na fase decisiva dos duelos, Cassidy enfrentou o campeão do mundo da época 7, Nyck de Vries (Mahindra Racing), e levou a melhor, fixando o melhor tempo da qualificação em 1:37.141. O holandês assegurou o segundo lugar da grelha, com 1:37.407, garantindo a primeira linha de partida para a Mahindra. ​A diferença entre ambos foi curta, mas suficiente para confirmar a primeira pole da Citroën na disciplina elétrica e validar o ritmo competitivo demonstrado pelo neozelandês desde o início do fim de semana em Jarama.

Para António Félix da Costa: “uma pole neste campeonato é importante porque são 3 pontos e estou farto de terceiros e quartos lugares, de ficar ali à porta. Mas estas corridas são tão dinâmicas, tanta estratégia de energia e tudo mais, o terceiro lugar não é gravíssimo. Até porque vai ter que haver muita estratégia de energia na corrida, por isso, a pole neste caso é uma pequena vantagem. Mas queria os 3 pontos da pole, estamos cada vez mais perto de uma pole” começou por dizer Félix da Costa que a equipa tem uma boa estratégia para a corrida, disse o piloto à DAZN. A corrida tem partida marcada para as 14h00 de hoje, sábado, com transmissão em direto na DAZN.

Grelha de Partida

Pos/Piloto/Equipa/Tempo

1 Nick Cassidy Citroën Racing 1:37:141

2 Nyck De Vries Mahindra Racing 1:37:407

3 António Félix Da Costa Jaguar Tcs Racing 1:38:621

4 Norman Nato Nissan Formula E Team 1:44:903

5 Edoardo Mortara Mahindra Racing 1:38:908

6 Pascal Wehrlein Porsche Formula E Team 1:44:193

7 Maximilian Günther Ds Penske 1:44:583

8 Oliver Rowland Nissan Formula E Team 1:47:325

9 Dan Ticktum Cupra Kiro 1:41:790

10 Zane Maloney Lola Yamaha Abt Formula E Team 1:42:790

11 Jake Dennis Jake Andretti Formula E 1:41:817

12 Josep Maria Martí Cupra Kiro 1:42:917

13 Nico Müller Porsche Formula E Team 1:42:086

14 Sébastien Buemi Envision Racing 1:43:050

15 Taylor Barnard Ds Penske 1:42:175

16 Mitch Evans Jaguar Tcs Racing 1:43:166

17 Joel Eriksson Envision Racing 1:42:511

18 Jean-Éric Vergne Citroën Racing 1:43:478

19 Lucas Di Grassi Lola Yamaha Abt Formula E Team 1:42:818

20 Felipe Drugovich Andretti Formula E 1:44:956

FOTO Formula E/Jed Leicester LAT Images e Malcolm Griffiths LAT Images (2)