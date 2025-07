Fórmula E em Londres: Ticktum ‘vence’ qualificação, mas pole é de Cassidy; transmissão ‘trama’ Félix da Costa

Dan Ticktum, da Cupra KIRO, venceu a qualificação para a ronda 16 do Mundial de Fórmula E, corrida com a realizar esta tarde (17h05) em circuito semicoberto com 2,077 km e 20 curvas no ExCeL de Londres, Inglaterra. É a primeira “pole” do piloto britânico e da escuderia norte-americana que acelera com o Porsche 9XX Electric no campeonato de monolugares elétricos. No entanto, como tem penalização por cumprir, devido a toque em Mitch Evans, da Jaguar, na corrida de ontem, recuo de cinco lugares na grelha de partida, para a sexta posição.

Isto significa que Nick Cassidy, o vencedor do primeiro ePrix do fim de semana em Londres, mesmo derrotado na final da qualificação de hoje, arranca para a corrida da primeira posição da grelha de partida. O neozelandês é terceiro no campeonato e ainda ambiciona superar o segundo, o alemão Pascal Wehrlein, da Porsche, que tem vantagem de 14 pontos e foi o quarto mais rápido nesta sessão.

O português da Porsche, a 4.45 m da bandeira de xadrez, na travagem para a curva 1, parou o 9XX Electric, primeiro, o que interrompeu o programa, e voltou às boxes, depois, para diagnóstico da avaria (transmissão dianteira) que o posiciona no final da grelha de partida para a corrida com 34 voltas que encerra esta Época 11. “Não muda o objetivo para hoje, que é garantir os títulos de construtores e equipas, mas não há circuito mais difícil para ultrapassar na Fórmula E. Aqui, já fiz recuperações impossíveis! A corrida será, seguramente, divertida”, antecipou Félix da Costa.

Grelha de partida

1.º Nick Cassidy Jaguar

2.º Maximilian Günther DS Penske

3.º Mitch Evans Jaguar

4.º Pascal Wehrlein Porsche

5.º Nyck de Vries Mahindra

6.º Dan Ticktum Cupra KIRO*

7.º Stoffel Vandoorne Maserati

8.º Edoardo Mortara Mahindra

9.º Norman Nato Nissan

10.º Oliver Rowland Nissan

11.º Taylor Barnard McLaren

12.º Robin Frijns Envision

13.º Jean-Éric Vergne DS Penske

14.º Nico Müller Andretti

15.º Jake Dennis Andretti

16.º Jake Hughes Maserati

17.º Sam Bird McLaren

18.º Zane Maloney Lola-Yamaha ABT

19.º Sébastien Buemi Envision

20.º David Beckmann Cupra KIRO

21.º Lucas di Grassi Lola-Yamaha ABT

22.º ANTÓNIO FÉLIX DA COSTA Porsche

*Penalizado com a perda de cinco lugares na grelha de partida por toque no Jaguar de Mitch Evans na corrida de sábado