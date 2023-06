Fórmula E em Jacarta, Félix da Costa: “Temos muito fortes em corrida, mas tem faltado performance em qualificação” | AutoSport

O Mundial de Fórmula E regressa este fim-de-semana, em Jacarta, para a 11ª e 12ª provas da temporada 2023. Com uma vitória já conquistada este ano, António Félix da Costa já está na Indonésia, e quer focar-se em boas qualificações, de forma a estar em boa posição para atacar os lugares do pódio.

Decorridas que estão as nove provas do Mundial de Fórmula E, António Félix da Costa tem mostrado ser um dos pilotos de topo do campeonato, com dois pódios alcançados, um deles uma vitória, e rodando regularmente no top 5. No ano de estreia ao serviço da equipa TAG Heuer Porsche, o piloto de Cascais é actualmente 6º classificado no campeonato e acredita que poderá ainda subir algumas posições na tabela. Recorde-se que a Fórmula E já visitou Jacarta, no ano passado, numa corrida em que Félix da Costa foi 4º classificado, portanto boas perspetivas para a jornada dupla que acontece este fim-de-semana.

Em jeito de balanço da época e antevisão do fim-de-semana que aí vem, António Félix da Costa considera ser “um fim-de-semana muito importante, pois é uma jornada dupla, que obriga a muito foco, trabalho de equipa e concentração. Temos estado muito fortes em corrida, mas tem faltado alguma performance em qualificação, pelo que esse é uma das áreas que temos focado muito no simulador, com os engenheiros da Porsche. Sei que o nível dos nossos adversários está bastante alto, portanto temos de conseguir dar esse salto em qualificação, para depois nas corridas estarmos em boa posição de lutar por um lugar no pódio. Nesta altura não quero muito olhar para as contas do campeonato, mas sim focar corrida a corrida e lutar por pódios e vitórias!”

O programa do fim-de-semana tem início na 6ª feira, com uma sessão de treinos livres, com a 2ª sessão já na manhã de Sábado. Devido ao fuso horário, a qualificação terá lugar às 04h40 (hora Portuguesa) e poderá ser acompanhada em directo na Eleven 1. Mais tarde, a partir das 09h, tem lugar a corrida, também com transmissão em directo, tanto na Eleven 1, como em canal aberto, no Eurosport 2. No Domingo a dose repete-se com nova qualificação, durante a madrugada, novamente às 04h40, na Eleven 1, com a corrida também às 09h, e sempre com transmissão em directo na Eleven 1 e no Eurosport 2.

Classificação actual do Mundial de Fórmula E

Nick Cassidy – 121 pontos

Pascal Werhlein – 100 pontos

Jake Dennis – 96 pontos

Mitch Evans – 94 pontos

Jean Eric Vergne – 87 pontos

António Félix da Costa – 68 pontos

Sam Bird – 63 pontos

Sebastien Buemi – 61 pontos

Jake Hughes – 45 pontos

Rene Rast – 40 pontos