Fórmula E em Berlim: como pode ser encontrado o campeão da temporada 11

De forma realista, os quatro primeiros colocados — o líder Rowland, o atual campeão Wehrlein, o seu companheiro de equipa na Porsche António Félix da Costa e Taylor Barnard (NEOM McLaren) — são os que chegam com mais hipóteses em Berlim. No entanto, matematicamente, os 11 primeiros da tabela — até Nyck de Vries, da Mahindra Racing — ainda têm hipóteses de conquistar o título.

Se isso não acontecer no sábado, bastar-lhe-ia manter uma vantagem de 58 pontos após o dia de domingo para ser coroado campeão já em Berlim, já que esse é o número máximo de pontos em disputa na ronda dupla final da temporada em Londres — e Rowland já leva vantagem no número de vitórias, em caso de empate pontual.

Oliver Rowland teve até aqui uma temporada impressionante com a Nissan, conquistando sete pódios nas nove primeiras corridas. O seu domínio nas primeiras provas levou-o a uma vantagem difícil de ser superada, embora os seus resultados mais recentes tenham sido mais discretos: um quinto lugar, uma 13.ª posição em Xangai e apenas um ponto em Jacarta. Isso reequilibrou a disputa e deixa o campeonato em aberto para o penúltimo duplo evento do ano.

