Fórmula E: Eindhoven mais perto de receber competição elétrica

A cidade de Eindhoven poderá receber a Fórmula E em breve. Após um estudo sobre o impacto do evento na região, a prova parece ter o apoio necessário para avançar.

Uma investigação do Instituto Mulier concluiu que o evento teria um forte apoio das empresas locais:

“Existem notáveis semelhanças entre as características e os objetivos da Fórmula E e as de organizações proeminentes em Eindhoven, na região de Brainport Eindhoven e no norte de Brabante , o que aponta para uma base sólida de parcerias”.

O piloto da Virgin Racing, Robin Frijns disse ao motorsport.com que estava a apoiar os organizadores de Eindhoven.

“Estou em contato com as pessoas que estão a tentar organizar a prova há quase um ano. Eu tento ajudar o máximo que posso. Obviamente, não estou envolvido nos negócios, mas tentei divulgar o evento para as pessoas, a fim de ajudar na promoção. Eu acho que a plataforma atual para levar a Fórmula E a Eindhoven será muito boa, porque há muitas fábricas por aí, que estão envolvida na mobilidade elétrica.”

Frijns acrescentou que o interesse pelo automobilismo e pela Fórmula E em particular cresceu rapidamente na Holanda:

“Há dois anos, ninguém estava interessado ​​na Fórmula E porque tudo estava apontado para a Fórmula 1. Agora a Fórmula 1 está chegando a Zandvoort. Mas sinto que a Fórmula E reúne cada vez mais interesse.”