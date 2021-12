Fórmula E: Edoardo Mortara termina teste no topo, Félix da Costa nono | AutoSport

Edoardo Mortara, da Venturi Racing, registou o tempo mais rápido do dia, e do teste de pré-época de Valência, durante a quinta e última sessão na quinta-feira no Circuito Ricardo Tormo.

O piloto suíço assinou o registo de 1m25,763s a meio da sessão de seis horas, superando por quase um segundo a anterior marca de referência estabelecida por Stoffel Vandoorne da Mercedes na terça-feira. O bicampeão da DS TECHEETAH Jean-Eric Vergne ficou a apenas 0,041 segundos, enquanto Stoffel Vandoorne fechou o top3 – o belga também dentro de um décimo de segundo de Mortara.

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) ficou em quarto lugar numa volta perto do final e outro esforço de última hora de Pascal Wehrlein (Porsche) levou o alemão para cima da ordem 0( quinto lugar). Seguiu-se o campeão em título Nyck de Vries (Mercedes-EQ), com o duo da Envision Racing de Nick Cassidy e Robin Frijns também dentro da marca dos 1m25s. Ao longo da semana, os pilotos fizeram mais de 4.100 voltas, totalizando quase 14.000 km do circuito de Valência. António Félix da Costa foi nono a 0.3 seg. do melhor tempo.

Os preparativos e trabalhos de desenvolvimento continuarão para equipas com sessões de testes privadas, bem como inúmeras horas no simulador antes da abertura da temporada em Diriyah, Arábia Saudita, a 28 e 29 de Janeiro.