Fórmula E, E-Prix Roma: Mais uma prova adiada devido ao coronavírus

A Fórmula E teria a sua próxima ronda na cidade de Roma, o Roma E-Prix. Mas, o surto de coronavírus presente na Itália fez com que a Fórmula E decidisse não correr o evento do dia 4 de abril em Roma.

De recordar que a Fórmula E também já cancelou o E-Prix de Sanya, prova que se realizaria na China a 21 de março. (LER AQUI)

Na quarta-feira, o governo italiano já tinha anunciado que todos os eventos desportivos do país seriam realizados à porta fechada até dia 3 de abril de forma a conter o surto do vírus COVID-19.

“Como consequência de emergência médica em Itália e de acordo com as previsões ministeriais do país, a Fórmula E, em concordância com as autoridades de Roma, o EUR S.p.A, a FIA e o Automobile Club d´Italia, decidiram não correr nesta data e tentar remarcar para data posterior o Roma E-Prix. Todos os portadores de bilhete serão contatados através dos canais apropriados nos próximos dias.”

De acordo com o motorsport.com, a data de 4 de abril continua em aberto para uma corrida alternativa a Roma, com a possibilidade do campeonato correr em Valência, onde se realizam os testes de pré-temporada da Fórmula E.