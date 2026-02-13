Fórmula E, E-PRIX Jidá: Pascal Wehrlein vence, Félix da Costa foi quinto

Sob as luzes do Jeddah Corniche Circuit, pilotos e equipas da Fórmula E preparam-se para a primeira corrida do fim de semana, e a primeira do ano com PIT BOOST. Edo Mortara largava da pole, seguido de Max Günther e Pascal Wehrlein, enquanto António Félix da Costa partia do sexto posto.

Your starting grid for Jeddah!

O primeiro procedimento de largada foi abortado, com Nyck de Vries a ter problemas no seu monolugar. Depois de removido da pista o Mahindra do campeão neerlandês, a largada aconteceu e Edo Mortara teve um péssimo arranque, patinando as rodas e perdendo muito tempo com isso. Günther agarrou a liderança, seguido de Norman Nato e Taylor Barnard. Também AFC caiu três posições, até ao nono lugar, depois de ter sido apertado por Mortara. Ainda na primeira volta, o Lola de Zane Maloney surgiu danificado, com a necessidade de ativação do Full Course Yellow, que depois se transformou em Safety Car. A ordem era Günther, Nato, Barnard, Wehrlein, Mortara, Müller, Dennis, Vergne, AFC e Ticktum.

Nyck de Vries has an issue with his Mahindra on the grid

Foi um Safety Car relativamente curto e, no recomeço, Günther manteve-se na frente com facilidade. Nato tratou de ultrapassar Günther e, logo de seguida, a corrida entrou em modo de gestão, com poucos ataques. Wehrlein passou Barnard e Vergne caiu para 10.º, com AFC a subir ao oitavo posto.

We go green in Jeddah! It's a messy getaway at the front of the grid

Numa corrida atipicamente calma, não víamos grandes mudanças nas posições e, à volta 15, começava-se a planear o primeiro PIT BOOST do ano. Oliver Rowland e Joel Eriksson foram os primeiros a ir às boxes, seguidos de Taylor Barnard, com as entradas na via das boxes a sucederem-se. Dennis, AFC, Ticktum, Vergne e Buemi estavam na lista de pilotos que foram ao PIT BOOST e, logo na volta seguinte, Dennis, Félix da Costa e Ticktum foram ao Attack Mode. Na frente, Günther era novamente líder, depois de ter passado pelo Attack Mode (AM), mas sentia dificuldades no monolugar da DS Penske.

Depois de completadas todas as paragens nas boxes, a ordem transformou-se e Wehrlein assumiu a liderança da corrida, seguido de Dennis e Félix da Costa, um dos que mais lucrou com a operação. Seguiam-se Ticktum e Barnard, com Günther já com a ativação do Attack Mode feita.

Pascal Wehrlein has built up a healthy lead…

Na volta 26, Wehrlein tinha mais de sete segundos de vantagem para o resto da concorrência e os pilotos que foram ao PIT BOOST mais tarde começavam as suas ativações do Attack Mode. Mortara, que estava em sexto, já era segundo com a ajuda do AM e, se na frente Wehrlein parecia bem encaminhado para a vitória, as posições atrás de si prometiam muitas mudanças.

Com a corrida a aproximar-se do fim, Wehrlein tinha a vitória no bolso, Mortara estava em segundo, recuperando de um péssimo arranque, e Evans preparava-se para festejar o segundo pódio consecutivo, à frente de Müller e Félix da Costa, que estava em quinto, com uma gestão brilhante de energia, que lhe permitiu atacar Müller pelo quarto lugar. Wehrlein venceu a corrida, seguido de Mortara, Evans, Müller e Félix da Costa, que terminou lado a lado com o suíço, com o alemão a levar a melhor. Nick Cassidy foi sexto, seguido de Sébastien Buemi, Jean-Éric Vergne, Jake Dennis e Taylor Barnard.

Foi uma corrida muito tática, com a gestão da energia e da entrada no PIT BOOST a revelar-se fundamental para um excelente resultado. Wehrlein foi o grande destaque, com o triunfo e uma corrida gizada na perfeição, seguido de Mortara, que parecia ter deitado tudo a perder na largada, mas que ainda conseguiu um pódio, e Mitch Evans voltou também a fazer uma excelente corrida, tal como Félix da Costa, que esteve na luta pelo pódio, ainda que brevemente. Bons pontos conquistados pelo piloto luso que, aos poucos, vai deixando o azar.

Amanhã, voltamos a ter um treino livre, uma qualificação e uma corrida em Jidá, para a segunda parte desta dupla jornada.