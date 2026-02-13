Fórmula E, E-Prix Jidá: Mortara conquista a pole, Félix da Costa sexto

A primeira ronda dupla do campeonato 2025/2026 da Fórmula E tem como palco Jidá e uma versão adaptada do circuito que também recebe a F1. Ainda com o sol alto, pilotos e equipas enfrentaram a primeira qualificação do fim de semana.

Qualifying is next! Here are the groups

O primeiro Grupo, o A, começou como habitualmente, com voltas de preparação. Nico Mueller foi o primeiro a subir o ritmo e a entrar no segundo 17, isto quando já se tinham esgotado os primeiros cinco minutos da sessão. Norman Nato baixou a referência e Jake Dennis ficou a dois décimos do homem da Nissan. A dois minutos do fim da sessão tínhamos Nato, Edo Mortara, Mueller e Dennis no top 4 que dava acesso à fase a eliminar. Mas Jean Éric Vergne tratou de destronar Dennis e subir aos quatro primeiros. Com a bandeira de xadrez a ser mostrada no final dos dez minutos, Mortara conseguiu o melhor registo (1:17.378) seguido de Nato, Vergne e Mueller, com o top 4 a caber em pouco mais de 0,2 segundos.

Group A: Mortara tops the session, with Nato, JEV and Müller advancing through to the Duels

O Grupo B já contava com António Félix da Costa em pista. Pascal Wehrlein foi o primeiro a fazer uma volta rápida enquanto Oliver Rowland falhou a sua primeira tentativa. A segunda tentativa de Wehrlein permitiu melhorar a sua marca inicial, seguido de Max Guenther, Mitch Evans e Ticktum. A competitividade destacou-se neste grupo e do terceiro ao nono, todos cabiam em pouco mais de um décimo. Na terceira tentativa Wehrlein melhorou um pouco e manteve-se na frente e AFC saltou pra o segundo posto, seguido de Guenther e Barnard, o top 4 que passou à fase a eliminar. O colega de Félix da Costa ficou a apenas 0.001 seg. da passagem à fase dos duelos.

Group B: Wehrlein goes fastest and advances to the Duels with da Costa, Günther and Barnard

Quarto de final

Nos quartos de final, Jean-Éric Vergne enfrentou Norman Nato, com Nato a levar a melhor de larga margem, com Vergne a fazer um tempo pouco animador.

O segundo duelo opôs Mortara a Mueller, com Mortara a vencer e a assegurar um lugar nas meias-finais.

O terceiro confronto era entre Félix da Costa e Max Guenther, mas o piloto luso não conseguiu suplantar o piloto da DS Penske.

O último duelo opôs Barnard a Wehrlein, dois especialistas nas qualificações, mas a experiência de Wehrlein falou mais alto e venceu o jovem britânico.

Quarter-finals: Mortara, Nato, Günther and Wehrlein advance to the semi-finals

Meias-finais

A primeira meia-final foi entre Mortara e Nato, num duelo muito renhido que acabou por cair para o lado de Mortara que assinou o melhor tempo do fim de semana até então.

No duelo entre Guenther e Wehrlein e no confronto germânico, vantagem para Guenther que repetia a presença na final em Jidá por apenas 0,014 seg.

Final

Max Guenther e Edo Mortara deram-nos uma final emocionante. Mortara parecia estar em vantagem, mas deu um toque num muro de proteção já perto do fim, o que podia ter arruinado a sua volta. Mas o piloto da Mahindra conseguiu a pole por um décimo. Mortara larga do melhor lugar da grelha na corrida agendada para as 17h, hora portuguesa. António Félix da Costa vai largada da sexta posição, um lugar que abre portas a um bom resultado.