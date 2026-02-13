Fórmula E – E-Prix Jidá: Maximilian Guenther e Dan Ticktum destacam-se nos treinos
O E-Prix de Jidá arrancou com atividade intensa em pista, marcada por duas sessões de treinos livres movimentadas. Na primeira sessão, Maximilian Guenther (DS PENSKE) registou o melhor tempo com 1m15,714s, seguido por Pascal Wehrlein (Porsche) e Jake Dennis (Andretti). Edoardo Mortara (Mahindra) foi quarto e Mitch Evans (Jaguar) quinto. A sessão decorreu em condições semelhantes às previstas para a corrida noturna e ficou marcada por vários momentos de tráfego intenso num circuito urbano particularmente estreito.
Taylor Barnard reportou problemas de subviragem no seu monolugar, enquanto vários pilotos tiveram dificuldades devido a impedimentos em volta lançada, incluindo Oliver Rowland e Jean-Éric Vergne. Ao longo da sessão a liderança foi mudando de mãos, com Nico Müller, Norman Nato e Dan Ticktum também a ocuparem provisoriamente o topo da tabela.
Traffic troubles for JEV in Jeddah 👀#JeddahEPrix pic.twitter.com/y8LwsAM92g
— Formula E (@FIAFormulaE) February 12, 2026
Na segunda sessão de treinos, Dan Ticktum (CUPRA KIRO) terminou no primeiro lugar (1:15:343), à frente de Jake Dennis (+0,038 seg.) e Pascal Wehrlein (+0,119 seg.), seguido por Norman Nato e Edoardo Mortara. O momento mais marcante ocorreu a meio da sessão, quando Oliver Rowland embateu nas barreiras na Curva 16 após registar os melhores tempos nos dois primeiros sectores. O impacto danificou a suspensão dianteira direita e poderá comprometer componentes mecânicos antes da qualificação.
🔴 RED FLAG 🔴
A big moment for Oliver Rowland as he collides with the wall #JeddahEPrix pic.twitter.com/xDaNI3Ppwi
— Formula E (@FIAFormulaE) February 13, 2026
Do lado de Félix da Costa, o TL1 não correu particularmente bem, tendo ficado no fundo do pelotão, mas o TL2 foi claramente animador, com sexto tempo a pouco mais de três décimos da liderança.
A qualificação está agendada para as 12:40.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI