Fórmula E – E-Prix Jidá: Maximilian Guenther e Dan Ticktum destacam-se nos treinos

O E-Prix de Jidá arrancou com atividade intensa em pista, marcada por duas sessões de treinos livres movimentadas. Na primeira sessão, Maximilian Guenther (DS PENSKE) registou o melhor tempo com 1m15,714s, seguido por Pascal Wehrlein (Porsche) e Jake Dennis (Andretti). Edoardo Mortara (Mahindra) foi quarto e Mitch Evans (Jaguar) quinto. A sessão decorreu em condições semelhantes às previstas para a corrida noturna e ficou marcada por vários momentos de tráfego intenso num circuito urbano particularmente estreito.

Taylor Barnard reportou problemas de subviragem no seu monolugar, enquanto vários pilotos tiveram dificuldades devido a impedimentos em volta lançada, incluindo Oliver Rowland e Jean-Éric Vergne. Ao longo da sessão a liderança foi mudando de mãos, com Nico Müller, Norman Nato e Dan Ticktum também a ocuparem provisoriamente o topo da tabela.

Na segunda sessão de treinos, Dan Ticktum (CUPRA KIRO) terminou no primeiro lugar (1:15:343), à frente de Jake Dennis (+0,038 seg.) e Pascal Wehrlein (+0,119 seg.), seguido por Norman Nato e Edoardo Mortara. O momento mais marcante ocorreu a meio da sessão, quando Oliver Rowland embateu nas barreiras na Curva 16 após registar os melhores tempos nos dois primeiros sectores. O impacto danificou a suspensão dianteira direita e poderá comprometer componentes mecânicos antes da qualificação.

Do lado de Félix da Costa, o TL1 não correu particularmente bem, tendo ficado no fundo do pelotão, mas o TL2 foi claramente animador, com sexto tempo a pouco mais de três décimos da liderança.

A qualificação está agendada para as 12:40.

