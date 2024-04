Fórmula E, E-Prix do Mónaco (8/16): Classificações / Resultados / Campeonatos

Mitch Evans selou a vitória no E-Prix do Mónaco. O neozelandês foi secundado pelo companheiro de equipa da Jaguar TCS Racing, Nick Cassidy, com a estratégia da equipa britânica a funcionar na perfeição.

Stoffel Vandoorne (DS Penske) fechou as posições de pódio e António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) alcançou o sétimo posto.

Eis a classificação do mundial de pilotos no final da oitava ronda de 2024 do Campeonato do Mundo de Fórmula E :

Classificação por equipas:

A Porsche mantém a liderança da classificação do Troféu de Construtores, com uma vantagem de apenas 8 pontos sobre a Jaguar.

Foto: Sam Bagnall/Fórmula E