Fórmula E, E-Prix de Tóqui (5/16): Classificações / Resultados / Campeonatos

Maximilian Günther (Maserati MSG Racing) aguentou a pressão final de Oliver Rowland (Nissan Formula E Team) venceu o primeiro E-Prix em Tóquio, no primeiro triunfo do piloto este ano.

Com a quinta das 16 corridas completadas, Pascal Wehrlein passou para a liderança da classificação dos pilotos do mundial com 63 pontos. Nick Cassidy ocupa o segundo lugar com 61 pontos, seguido de Oliver Rowland. Jake Dennis está em quarto lugar com 53 pontos. António Félix da Costa está em décimo primeiro. A TAG Heuer Porsche Formula E Team solidificou a sua segunda posição na classificação entre as equipas e, com 83 pontos, está agora a apenas 17 pontos da líder Jaguar. A Andretti Formula E é terceira com 70 pontos.

Eis a classificação do mundial de pilotos no final da quinta ronda de 2024 do Campeonato do Mundo de Fórmula E :

Classificação por equipas: