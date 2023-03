Fórmula E, E-Prix de São Paulo (6/16): Classificações/Resultados/Campeonatos | AutoSport

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) venceu na estreia do e-Prix de São Paulo, a terceira prova em estreia consecutiva na Fórmula E. Eis a classificação completa da prova brasileira:

1 Mitch Evans Jaguar TCS Racing 53:25.536 2 Nick Cassidy Envision Racing +0.284 3 Sam Bird Jaguar TCS Racing +0.507 4 António Félix da Costa TAG Heuer Porsche Formula E Team +3.487 5 Jean-Éric Vergne DS Penske +4.042 6 Stoffel Vandoorne DS Penske +4.576 7 Pascal Wehrlein TAG Heuer Porsche Formula E Team +5.659 8 Jake Hughes Neom McLaren Formula E Team +6.141 9 René Rast Neom McLaren Formula E Team +7.403 10 Sébastien Buemi Envision Racing +7.976 11 Maximilian Günther Maserati MSG Racing +15.192 12 André Lotterer Avalanche Andretti Formula E +15.345 13 Lucas di Grassi Mahindra Racing +19.247 14 Dan Ticktum NIO 333 Racing +19.398 15 Robin Frijns ABT CUPRA Formula E Team +20.751 16 Oliver Rowland Mahindra Racing +26.465 17 Sérgio Sette Câmara NIO 333 Racing +31.514 NC Nico Müller ABT CUPRA Formula E Team NC Edoardo Mortara Maserati MSG Racing NC Jake Dennis Avalanche Andretti Formula E NC Sacha Fenestraz Nissan Formula E Team NC Norman Nato Nissan Formula E Team

Após a sexta ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula E, as classificações ficam assim ordenadas:

Por pilotos

1 Pascal Wehrlein 86 Pts 2 Jake Dennis 62 Pts 3 Nick Cassidy 61 Pts 4 Jean-Éric Vergne 60 Pts 5 António Félix da Costa 58 Pts 6 Sam Bird 44 Pts 7 Sébastien Buemi 42 Pts 8 René Rast 40 Pts 9 Mitch Evans 39 Pts 10 Jake Hughes 32 Pts 11 Stoffel Vandoorne 22 Pts 12 Lucas di Grassi 18 Pts 13 André Lotterer 18 Pts 14 Norman Nato 11 Pts 15 Sérgio Sette Câmara 10 Pts 16 Dan Ticktum 9 Pts 17 Oliver Rowland 8 Pts 18 Sacha Fenestraz 7 Pts 19 Edoardo Mortara 3 Pts 20 Maximilian Günther 0 Pts 21 Nico Müller 0 Pts 22 Robin Frijns 0 Pts 23 Kelvin van der Linde 0 Pts

Por equipas