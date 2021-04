Fórmula E, E-Prix de Roma: Final dramático no primeiro treino

O fim da treino livre 1 para o E-Prix de Roma não foi o melhor para alguns pilotos. Oliver Turvey pareceu não estar ciente de que ia haver os habituais treinos para as largadas, que acontecem no final do treino e embateu com violência em alguns carros, de entre os quais o DS Techeetah de Jean-Éric Vergne e o BMW de Jake Dennis. A sessão foi obviamente interrompida e mas fica agora a dúvida no ar se os carros envolvidos terão condições para participar na qualificação.

Lucas di Grassi foi o mais rápido da sessão , seguido de Stoffel Vandoorne e Robin Frijns, com António Félix da Costa a fazer o 15º tempo da sessão.

O segundo treino está agendado para as 9:15 (hora portuguesa), com a qualificação agendada para as 11h e a primeira corrida do fim de semana as 15h.