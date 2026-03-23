Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
Home   >   VELOCIDADE   >   FORMULA E   >   Fórmula E, E-Prix de Madrid: Resultados e Classificações

Fórmula E, E-Prix de Madrid: Resultados e Classificações

Por a 23 Março 2026 12:58

Depois da jornada espanhola da Fórmula E, houve mudanças no top 5 da classificação. O segundo triunfo consecutivo de António Félix da Costa permitiu ao piloto luso dar um salto na classificação, aproximando-se de Pascal Wehrlein, que se mantém líder da competição (83 pontos). AFC (64 pontos) é agora quarto, atrás de Mitch Evans, que tem apenas mais um ponto. Edo Mortara, em segundo (72 pontos), permanece na vice-liderança, mas viu os homens da Jaguar aproximarem-se do seu lugar. Quem mais perdeu foi Oliver Rowland, que caiu do terceiro para o sétimo posto. Nick Cassidy também caiu um lugar e é agora quinto. Dan Ticktum foi também um dos pilotos que mais lucrou com esta ronda, subindo ao 10.º da geral, vindo do 14.º.

No campeonato de equipas, a Porsche segue na liderança com 133 pontos, agora com a Jaguar por perto, com 129, ambas bem destacadas da Mahindra, que tem 84 pontos e completa o top 3. Envision e Citroën fecham o top 5. Também no campeonato de construtores a luta Porsche vs Jaguar ganha forma, com os germânicos em 1.º com 170 pontos, mais três do que a Jaguar. A Stellantis segue em terceiro com 93 pontos.

Classificação Pilotos

Pos Piloto Equipa Pontos
1 Pascal Wehrlein Porsche 83
2 Edoardo Mortara Mahindra 72
3 Mitch Evans Jaguar TCS 65
4 António Félix da Costa Porsche 64
5 Nick Cassidy Jaguar TCS 51
6 Nico Müller Andretti 50
7 Oliver Rowland Nissan 49
8 Jake Dennis Andretti 47
9 Sébastien Buemi Envision 43
10 Dan Ticktum Cupra Kiro 22
11 Joel Eriksson Maserati MSG 19
12 Josep Maria Martí Mahindra 19
13 Taylor Barnard McLaren 14
14 Nyck de Vries Mahindra 12
15 Jean-Éric Vergne DS Penske 10
16 Maximilian Günther DS Penske 8
17 Norman Nato Nissan 1
18 Zane Maloney ABT Lola Yamaha 1
19 Felipe Drugovich Mahindra 0
20 Lucas di Grassi ABT Lola Yamaha 0

Classificação Equipas

Pos Equipa Pontos
1 Porsche Formula E Team 133
2 Jaguar TCS Racing 129
3 Mahindra Racing 84
4 Envision Racing 62
5 Citroën Racing 61
6 Nissan Formula E Team 50
7 Andretti Formula E 47
8 Cupra Kiro 41
9 DS Penske 22
10 Lola Yamaha ABT Formula E Team 1

Classificação Construtores

Pos Fabricante Pontos
1 Porsche 170
2 Jaguar 167
3 Stellantis 93
4 Mahindra 80
5 Nissan 73
6 Lola 22
Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI

1 comentários

  1. JPF

    23 Março, 2026 at 13:53

    O António já não está na Porsche contrariamente ao que diz na classificação de pilotos, nem o Nick Cassidy na Jaguar, nem o…

Deixe aqui o seu comentário

