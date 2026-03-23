Fórmula E, E-Prix de Madrid: Resultados e Classificações
Depois da jornada espanhola da Fórmula E, houve mudanças no top 5 da classificação. O segundo triunfo consecutivo de António Félix da Costa permitiu ao piloto luso dar um salto na classificação, aproximando-se de Pascal Wehrlein, que se mantém líder da competição (83 pontos). AFC (64 pontos) é agora quarto, atrás de Mitch Evans, que tem apenas mais um ponto. Edo Mortara, em segundo (72 pontos), permanece na vice-liderança, mas viu os homens da Jaguar aproximarem-se do seu lugar. Quem mais perdeu foi Oliver Rowland, que caiu do terceiro para o sétimo posto. Nick Cassidy também caiu um lugar e é agora quinto. Dan Ticktum foi também um dos pilotos que mais lucrou com esta ronda, subindo ao 10.º da geral, vindo do 14.º.
No campeonato de equipas, a Porsche segue na liderança com 133 pontos, agora com a Jaguar por perto, com 129, ambas bem destacadas da Mahindra, que tem 84 pontos e completa o top 3. Envision e Citroën fecham o top 5. Também no campeonato de construtores a luta Porsche vs Jaguar ganha forma, com os germânicos em 1.º com 170 pontos, mais três do que a Jaguar. A Stellantis segue em terceiro com 93 pontos.
The championship ramps up 😏
Here are your latest standings after Round 6 🏁#CupraRavalMadridEPrix
— Formula E (@FIAFormulaE) March 21, 2026
Classificação Pilotos
|Pos
|Piloto
|Equipa
|Pontos
|1
|Pascal Wehrlein
|Porsche
|83
|2
|Edoardo Mortara
|Mahindra
|72
|3
|Mitch Evans
|Jaguar TCS
|65
|4
|António Félix da Costa
|Porsche
|64
|5
|Nick Cassidy
|Jaguar TCS
|51
|6
|Nico Müller
|Andretti
|50
|7
|Oliver Rowland
|Nissan
|49
|8
|Jake Dennis
|Andretti
|47
|9
|Sébastien Buemi
|Envision
|43
|10
|Dan Ticktum
|Cupra Kiro
|22
|11
|Joel Eriksson
|Maserati MSG
|19
|12
|Josep Maria Martí
|Mahindra
|19
|13
|Taylor Barnard
|McLaren
|14
|14
|Nyck de Vries
|Mahindra
|12
|15
|Jean-Éric Vergne
|DS Penske
|10
|16
|Maximilian Günther
|DS Penske
|8
|17
|Norman Nato
|Nissan
|1
|18
|Zane Maloney
|ABT Lola Yamaha
|1
|19
|Felipe Drugovich
|Mahindra
|0
|20
|Lucas di Grassi
|ABT Lola Yamaha
|0
Classificação Equipas
|Pos
|Equipa
|Pontos
|1
|Porsche Formula E Team
|133
|2
|Jaguar TCS Racing
|129
|3
|Mahindra Racing
|84
|4
|Envision Racing
|62
|5
|Citroën Racing
|61
|6
|Nissan Formula E Team
|50
|7
|Andretti Formula E
|47
|8
|Cupra Kiro
|41
|9
|DS Penske
|22
|10
|Lola Yamaha ABT Formula E Team
|1
Classificação Construtores
|Pos
|Fabricante
|Pontos
|1
|Porsche
|170
|2
|Jaguar
|167
|3
|Stellantis
|93
|4
|Mahindra
|80
|5
|Nissan
|73
|6
|Lola
|22
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
1 comentários
Deixe aqui o seu comentário
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
JPF
23 Março, 2026 at 13:53
O António já não está na Porsche contrariamente ao que diz na classificação de pilotos, nem o Nick Cassidy na Jaguar, nem o…