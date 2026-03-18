Fórmula E, E-Prix de Madrid: Informação e Horários

A Fórmula E prepara-se para regressar a Espanha com a estreia do E-Prix de Madrid, que terá lugar no histórico Circuito del Jarama, naquela que será a sexta ronda da temporada de 2026. Cinco anos depois da última corrida no país, a competição elétrica inaugura um novo palco num traçado com forte tradição no automobilismo internacional.

We are SO back 😍 It’s race week in Madrid 👀🇪🇸#CupraRavalMadridEPrix pic.twitter.com/10JinDBNHc — Formula E (@FIAFormulaE) March 16, 2026

Os números da pista

O circuito madrileno, com 3,934 quilómetros e 14 curvas, torna-se o mais longo da história da Fórmula E, superando anteriores traçados utilizados pela categoria. Inaugurado em 1967 e palco de corridas de Fórmula 1 até 1981, o Jarama apresenta um desenho técnico exigente, com poucas retas e várias mudanças de elevação, o que deverá favorecer corridas estratégicas e disputadas.

Regresso do PIT BOOST

A prova introduz ainda uma novidade relevante: o sistema PIT BOOST será utilizado pela primeira vez num evento isolado, obrigando os pilotos a uma paragem para reforço de energia, o que acrescenta uma nova dimensão tática à corrida. O fim de semana inclui também o primeiro Rookie Test da temporada, permitindo às equipas testar jovens talentos.

¡Vamos! Madrid! 🇪🇸⁰ We’re ready to see the drivers hit the circuit for the first Formula E race near the Spanish capital! #CupraRavalMadridEPrix pic.twitter.com/J3jUvbizPp — Formula E (@FIAFormulaE) March 18, 2026

Rookie Test

O fim de semana contará ainda com o Rookie Test, que se realiza após a corrida, permitindo às equipas testar jovens pilotos. Esta iniciativa tem ganho relevância ao longo dos anos, tendo servido como plataforma de lançamento para vários nomes que hoje competem a tempo inteiro no campeonato.

Equilíbrio na temporada

A temporada tem sido marcada por grande equilíbrio competitivo, com cinco vencedores diferentes nas primeiras cinco corridas. Pascal Wehrlein lidera o campeonato à entrada para Madrid (68 pontos). Edo Mortara está em segundo (62) seguido de Oliver Rowland (49). Mas pilotos como Jake Dennis, Mitch Evans ou António Félix da Costa (7º lugar – 39 pontos) já demonstraram capacidade para lutar pelas vitórias, num cenário de elevada imprevisibilidade.

The Circuito del Jarama awaits ⏰ This new location is the 40th race circuit we have visited in Formula E ⚡️#CupraRavalMadridEPrix pic.twitter.com/qIrDxxwwfa — Formula E (@FIAFormulaE) March 17, 2026

Arábia Saudita foi o palco da primeira vitória de AFC pela Jaguar. O piloto português, que venceu corridas em todas as equipas por onde passou, deu um pontapé no azar e venceu de forma brilhante a segunda corrida em Jidá, com uma gestão impressionante dos ritmos de corrida. O português chega com uma mentalidade diferente a Madrid, num campeonato cada vez mais renhido.

A prova espanhola contará também com o fator casa para o jovem Pepe Martí, único piloto espanhol em competição, que procurará destacar-se perante o público local.

Here are all the rookies confirmed for the Rookie Test at the #CupraRavalMadridEPrix 🙌 pic.twitter.com/TpUAUfulwp — Formula E (@FIAFormulaE) March 16, 2026

Horários

O programa do fim de semana arranca na sexta-feira com os treinos livres, seguindo-se a qualificação e a corrida no sábado, agendada para as 15h05 (hora local), num evento que promete forte intensidade competitiva e estratégica.

Horário do E-Prix de Madrid (hora de Portugal)