Fórmula E, E-Prix de Londres (16/16): Classificações/Resultados/Campeonatos | AutoSport

Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) e Nick Cassidy (Envision Racing) venceram as duas últimas corridas do mundial de Fórmula E no E-Prix de Londres, mas foi Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E) que festejou, ainda no final da primeira corrida do fim de semana, o campeonato do mundo de pilotos, enquanto a Envision Racing celebrou o título por equipas.

Eis a classificação completa do Campeonato do Mundo de Fórmula E depois de terminada a temporada 9:

Foto: Sam Bagnall/Fórmula E