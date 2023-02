Fórmula E, E-Prix de Hyderabad: Destaques da corrida | AutoSport

A estreia de Hyderabad no calendário do Campeonato do Mundo de Fórmula E resultou numa corrida agitada e com muitas alterações na classificação, além de ter sido, possivelmente, a corrida dos novos Gen3 com mais incidentes. No final Jean-Éric Vergne somou a sua décima primeira vitória, enquanto António Félix da Costa festejou o seu primeiro pódio com a Porsche no campeonato na celebração da sua 100ª prova no mundial de monolugares elétricos.

Durante o e-Prix de Hyderabad, quem mais se destacou foi o piloto vencedor, Jean-Éric Vergne que defendeu sempre os ataques do seu principal opositor Nick Cassidy, principalmente nas três últimas voltas depois do período tardio de Safety Car e com menos energia disponível no seu DS Penske do que o adversário. Vergne esteve sempre aguerrido, como é seu apanágio, mas depois de três corridas onde mostrou algumas dificuldades com o monolugar francês, esteve ao seu melhor nível na Índia. Antes de subir à liderança da prova, não esteve apenas à espera do erro, pressionou para que isso acontecesse e estava sempre próximo. Quando passou para primeiro, ficou apenas com Nick Cassidy como principal preocupação e controlou o piloto neozelandês, até que o Safety Car o poderia ter “tramado”. Mantendo o seu estilo de condução, transformou o seu monolugar numa máquina com o dobro da largura e não permitiu a ultrapassagem, nem sequer deu espaço a que Cassidy o tentasse seriamente.

O sentimento na equipa Envision Racing deve ser contraditório. Enquanto Cassidy não triunfou, garantiu um pódio importante para a estrutura e, por outro lado, o que seria um duplo pódio, com Sébastien Buemi a cruzar a linha de meta no terceiro posto da classificação, passou a ser apenas um pódio, já que o piloto suíço foi penalizado e baixou para 15º e penúltimo classificado. Cassidy foi o mais forte dos dois pilotos da Envision, mas apanhou o melhor Vergne à sua frente e não teve qualquer hipótese em vencer, mesmo tendo feito uma excelente gestão da energia no seu monolugar. Faltou um pouco mais.

Buemi foi apanhado a exceder a potência máxima permitida, facilitando a vida a António Félix da Costa, que depois de três corridas frustrantes conseguiu um bom resultado, vingando-se das críticas fáceis que infelizmente ainda fazem parte do quotidiano dos atletas de alta competição. Andou sempre nas posições pontuáveis e beneficiou dos muitos toques e desistências à sua frente, mas não foi uma corrida fácil. Subiu três posições na primeira volta, que perdeu no desenrolar da corrida quando no meio do pelotão as lutas eram constantes e tentando evitar toques, teve de alterar a trajetória. Foi a tempo de recuperar e conquistar o pódio.

Ainda na Porsche, e obviamente beneficiando também dos toques e das desistências, mas com uma recuperação fantástica na segunda parte da corrida, Pascal Wehrlein terminou no quarto posto. Após ter começado mal o fim de semana com um acidente e uma visita ao hospital, o alemão, que ainda continua a liderar o mundial, esteve fora do top 10, mas quando alcançou essas posições, foi sempre a subir na classificação.

Menos bem esteve Sam Bird. Exagerou na tentativa de ultrapassar Sacha Fenestraz e foi bater no seu companheiro de equipa Mitch Evans, que na altura estava na luta pelo primeiro lugar. Os dois monolugares da Jaguar TCS Racing ficaram de fora da corrida em que podiam ter alcançado bons resultados.

Foto: TAG Heuer Porsche FE Team