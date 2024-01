Fórmula E: E-Prix de Hyderabad cancelado | AutoSport

Segundo o comunicado no site da competição, “A Formula E Operations (FEO) não teve outra alternativa senão notificar formalmente o DAMDU de que está a violar o contrato. A FEO está a considerar a sua posição e quais as medidas que pode tomar ao abrigo do Acordo de Cidade Anfitriã e das leis aplicáveis. Todos os direitos da FEO a este respeito são reservados. O Hyderabad E-Prix teria sido o único evento oficial do Campeonato do Mundo da FIA na Índia em 2024 e fazia parte de um acordo plurianual entre a Fórmula E e o Governo de Telangana”.

O cancelamento surge na sequência de uma decisão do Departamento de Administração Municipal e Desenvolvimento Urbano (DAMDU), sob o controlo do Governo de Telangana, de não cumprir o Acordo de Cidade Anfitriã assinado em 30 de outubro de 2023.

A quarta jornada do campeonato do mundo de Fórmula E, em Hyderabad, Índia, foi cancelada.

