Fórmula E, E-Prix de Diriyah: Horário | AutoSport

O pelotão do Campeonato do Mundo de Fórmula E FIA enfrenta a primeira ronda dupla do calendário de 2024, com a realização do E-Prix de Diriyah, na Arábia Saudita, segunda e terceira jornada da temporada.

O circuito citadino será palco de duas corridas noturnas, a primeira que se realizou ontem e a segunda com início marcado para as 17h04 de hoje.

Depois de Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) ter triunfado na primeira corrida da décima temporada do mundial de Fórmula E no E-Prix da Cidade do México, Jake Dennis (Andretti Formula E) foi o vencedor da primeira corrida do fim de semana em Diriyah. O campeão do mundo em título conseguiu jogar bem as suas cartas e agarrou a liderança ainda na primeira metade da corrida.

António Félix da Costa (TAG Heuer Porsche Formula E Team) não terminou a primeira prova do ano, tendo que desistir ainda nos momentos iniciais da corrida mexicana em resultado de um toque num adversário e terminou a segunda corrida do ano na 16ª posição. O piloto português procura, desta forma, os primeiros pontos da temporada.

Horário (hora de Portugal continental) do E-Prix de Diriyah:

Sábado, 27 de janeiro

09:55h – 10:30h Treino Livre 3

12:20h – 13:43h Qualificação

17:04h – 18:00h Corrida (ronda 3 da temporada)

Foto: Sam Bagnall/Fórmula E