Fórmula E, E-Prix de Berlim: Edo Mortara volta a fazer a pole, Félix da Costa foi quinto | AutoSport

Edo Mortara é o homem do momento na Fórmula E. O piloto da Venturi conquistou a segunda pole consecutiva. Ontem conquistou a primeira pole da sua carreira na Fórmula E, e hoje repetiu a dose. António Félix da Costa conquistou o quinto lugar para esta corrida.

Mais uma vez a Venturi conseguiu destacar-se e depois da pole de ontem e da vitória na corrida, Mortara volta a colocar-se em posição privilegiada. Robin Frijns, que ontem ficou fora dos pontos, conquistou o segundo lugar e está assim numa posição muito melhor. Também Nyck de Vries conseguiu uma prestação melhor em relação ao dia anterior, enquanto André Lotterer se mantém no grupo dos mais rápidos. António Félix da Costa não conseguiu um lugar tão bom, mas o quinto lugar é o suficiente para tentar chegar ao pódio. O problema de ontem não foi a falta de velocidade mas sim na gestão da corrida, com o azar a pregar também uma partida. Já o seu colega, Jean-Éric Vergne ficou-se pelo oitavo lugar, num começo de dia menos positivo para o francês, uma posição atrás de Stoffel Vandoorne, outro interessado na luta pelo título.

Filme da qualificação

Stoffel Vandoorne (Mercedes) ,Mitch Evans (Jaguar), Robin Frijns (Envision), Pascal Wehrlein (Porsche), Lucas Di Grassi (Venturi), Jake Dennis (Andretti), Nick Cassidy (Envision), Oliver Turvey (Nio), Alex Sims (Mahindra), Oliver Askew (Andretti) e Sérgio Sette Câmara (Penske) era os pilotos do grupo 1. Di Grassi era o homem mais rápido a meio da sessão, com a pista a evoluir a cada volta. Evans, Frijns e Sims completavam o top 4, que cabia em menos de 0.1 seg. Os pilotos entraram para as boxes para colocar outro conjunto de pneus e tentar novamente uma vaga no top 4. No final, passavam à fase a eliminar Vandoorne, Frijns, Di Grassi e Nick Cassidy.

Para o segundo grupo tínhamos Jean-Éric Vergne (DS Techeetah), Edoardo Mortara (Venturi), André Lotterer (Porsche), Nyck de Vries (Mercedes), António Félix da Costa (DS Techeetah), Sam Bird (Jaguar), Sebastien Buemi (Nissan), Oliver Rowland (Mahindra), Max Gunther (Nissan), Dan Ticktum (NIO) e Antonio Giovinazzi (Penske). De Vries era o piloto mais rápido no final dos primeiros seis minutos, seguido de Mortara, Lotterer e Bird. Félix da Costa era sexto nesta fase, com a DS Techeetah a ser das últimas a entrar em pista. A fase final do grupo dois foi muito animada com várias trocas no top 4 mas no final passavam à fase a eliminar Mortara, De Vries, AFC e Lotterer.

Quartos de final

Na fase a eliminar, começavamos com os quartos de final e o primeiro duelo era entre André Lotterer e Stoffel Vandoorne. Um erro no começo da volta de Vandoorne, o piloto Mercedes ficou logo em desvantagem e não conseguiu recuperar. Lotterer foi o vencedor deste duelo.

No segundo duelo, Frijns vs Félix da Costa, duelo que sorriu a Frijns, por apenas 0.014 seg. A luta foi intensa e a diferença mínima, mas o português não conseguiu levar a melhor sobre o neerlandês.

No terceiro duelo tínhamos Di Grassi vs De Vries e foi mesmo o piloto da Mercedes a levar a melhor. De Vries fez uma volta melhor e Di Grassi acabou eliminado.

O último duelo era entre Edoardo Mortara e Nick Cassidy e Mortara foi o mais rápido.

Meias finais

Nas meias finais, o primeiro duelo era entre Lotterer e Frijns. A luta sorriu a Frijns com a Envision Racing a ter um dia muito melhor.

O segundo duelo das meias finais era entre De Vries e Mortara e Mortara foi o mais rápido por larga margem.

Assim a final ficava definida entre Frijns e Mortara. Mortara conseguiu ser claramente o mais rápido e conquistou a segunda pole consecutiva depois de ontem ter conseguido o primeiro lugar da grelha.