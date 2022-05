Fórmula E, E-Prix de Berlim: Edo Mortara vence, Félix da Costa oitavo | AutoSport

Edo Mortara conquistou uma merecida vitória, depois de ter liderado grande parte da corrida. O piloto da Venturi assinou mais uma grande prestação. Mas melhor ainda, foram as prestações de Jean-Éric Vergne (JEV) e Stoffel Vandoorne, os homens que completaram o pódio. António Félix da Costa (AFC) começou bem, mas terminou no oitavo posto.

Edo Mortara, que largou da pole pela primeira vez, largou bem mas AFC largou ainda melhor e quase passava para o segundo lugar, lutando de forma acesa com Alex Sims. O português jogou pelo seguro a meio da curva 1 e manteve o terceiro lugar. André Lotterer também largou melhor que Jean Éric Vergne e ganhou o lugar ao francês. Mitch Evans era sétimo, à frente de Jake Dennis, Sérgio Sette Câmara e Nyck de Vries a completar o top 10, com várias trocas de posições.

Na segunda volta, Vergne caiu para o sexto lugar, abrindo a porta para Wehrlein. Félix da Costa continuava a mostrar um excelente andamento e passou Sims na terceira volta, conquistando o segundo lugar. Lotterer fez o mesmo e passou Sims pelo terceiro lugar, com Vergne também interessado, depois de ter passado Wehrlein. Sims continuava a perder posições, com Vergne a passar pelo britânico da Mahindra.

Mortara iria ser investigado após a corrida por ter ultrapassado o limite de velocidade do pit lane, não se sabendo que efeito poderia trazer ao resultado final. Wehrlein foi o primeiro dos homens da frente a ir ao Attack Mode, sem perder a posição. Vergne tratou de passar para o terceiro lugar, com dois DS Techeetah no top 3 quando faltavam 30 minutos para o fim da corrida. Mas Wehrlein tratou de recuperar o terceiro lugar numa altura em que a maioria dos pilotos passava pela zona de ativação do AM. Mortara e Félix da Costa mantinham-se na frente e ainda sem ir ao AM. AFC foi ao AM e caiu para o sexto lugar, mas ainda com algum tempo de vantagem para quem seguia à sua frente para aproveitar o AM.

Na frente, ordens de equipa da Porsche com Lotterer a passar por Wehrlein, com autorização da equipa. Vergne e AFC trataram de passar também o alemão, que caiu para quinto. Vergne era terceiro e AFC era quarto. Mortara foi ao AM e perdeu apenas uma posição, o que foi uma boa operação para o homem da pole que passou rapidamente por Lotterer. Um pouco atrás, Alex Sims passava por AFC, aproveitando o AM. As mudanças motivadas pelo AM sucediam-se a cada volta. Vandoorne tratou de passar Félix da Costa, que caiu para sexto lugar, momentos antes de ir ao AM para a segunda ativação de quatro minutos. Com 15 minutos para o fim, Mortara tentava defender-se de Lotterer e Vandoorne defendia-se de Félix da Costa.

Nos minutos finais, Mortara foi ao AM, com Vandoorne a aproveitar e agarrar a liderança. Atrás de si, seguiam Mortara e Lotterer em terceiro. Vergne e Félix da Costa fechavam o top 5. Mortara aproveitou o AM da melhor forma e regressou ao topo da tabela. Vergne passou por Lotterer e subiu ao top 3. Na volta seguinte, JEV passou para segundo, ultrapassando Vandoorne.

Nas duas últimas voltas foram alucinantes com Mortara a ser atacado por Vergne, respondendo ao francês. Com isso, Vandoorne e Lotterer aproximaram-se desta luta.

A bandeira de Xadrez foi mostrada e Mortara cruzou a linha de meta em primeiro lugar, seguido de Vergne que aguentou o lugar e Vandoorne a conquistar um excelente terceiro lugar. A gestão de energia de AFC não foi a melhor e o português caiu para o oitavo lugar.

Destaques da corrida

Edo Mortara fez uma excelente prova e mereceu a vitória, mas JEV e Vandoorne foram as estrelas da tarde. Vandoorne largou de oitavo e acabou em terceiro, e Vergne conseguiu subir de quarto para segundo, numa excelente operação. Lotterer não conseguiu chegar ao pódio, Mitch Evans teve uma corrida algo morna, Wehrlein também não teve uma corrida muito feliz. Sam Bird fez uma grande recuperação e subiu de 15º a sétimo e Félix da Costa começou a corrida muito bem mas perdeu andamento no final, caindo muitas posições. Sims foi nono, um resultado menos mau para a Mahindra e Nyck de Vries completou o top 10.

Amanhã, nova qualificação e corrida.