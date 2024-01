Fórmula E, E-Prix da Cidade do México: Horário | AutoSport

O pelotão do Campeonato do Mundo de Fórmula E FIA enfrenta a primeira ronda do calendário de 2024, com a realização do E-Prix da Cidade do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez, bem conhecido pelos pilotos da competição.

Enquanto António Félix da Costa se mantém no mundial com a Porsche e com o mesmo companheiro de equipa – Pascal Wehrlein – agora focado em exclusivo à Fórmula E, há algumas mudanças no resto do pelotão, regressando Nyck de Vries, por exemplo, depois da experiência na Fórmula 1.

Com o cancelamento daquela que seria a quarta jornada do campeonato do mundo, em Hyderabad, Índia, o calendário tem atualmente 16 provas agendadas, divididas entre 10 locais. Depois do México, a Fórmula E passa pela Arábia Saudita, Brasil e Japão, antes de rumar à Europa para as rondas em Itália, Mónaco e Alemanha. Seguem-se as provas na China e Estados Unidos da América, terminando o campeonato em Londres, Reino Unido.

Horário (hora de Portugal continental) do E-Prix da Cidade do México:

Sexta-feira, 12/01

22h25 – Treino Livre 1Sábado, 13/01

13h25 – Treino Livre 2

15h40 – Qualificação

20h03 – Corrida

Fotos: Fórmula E/Andrew Ferraro