Fórmula E, E-Prix da Cidade do México (1/16): Classificações/Resultados/Campeonatos | AutoSport

Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) venceu a primeira corrida da décima temporada do mundial de Fórmula E no E-Prix da Cidade do México.

Eis a classificação do mundial de pilotos no final da primeira ronda de 2024 do Campeonato do Mundo de Fórmula E :

POS. Pilotos Total Pontos México 1 Pascal Wehrlein 28 25 + 3 Pole 2 Sébastien Buemi 18 18 3 Nick Cassidy 16 15 + 1 VMR 4 Maximilian Günther 12 12 5 Mitch Evans 10 10 6 Jean-Éric Vergne 8 8 7 Jake Hughes 6 6 8 Stoffel Vandoorne 4 4 9 Jake Dennis 2 2 10 Norman Nato 1 1 11 Sérgio Sette Câmara 0 0 12 Dan Ticktum 0 0 13 Robin Frijns 0 0 14 Sam Bird 0 0 15 Jehan Daruvala 0 0 16 Lucas di Grassi 0 0 17 Nico Müller 0 0 18 António Félix da Costa 0 0 19 Nyck de Vries 0 0 20 Edoardo Mortara 0 0 21 Oliver Rowland 0 0 22 Sacha Fenestraz 0 0

Classificação por equipas:

POS. Equipa Pontos México 1 TAG Heuer Porsche Formula E Team 28 28 2 Jaguar TCS Racing 26 26 3 Envision Racing 18 18 4 DS Penske 12 12 5 Maserati MSG Racing 12 12 6 NEOM McLaren Formula E Team 6 6 7 Andretti Formula E 3 3 8 ERT Formula E Team 0 0 9 ABT CUPRA Formula E Team 0 0 10 Mahindra Racing 0 0 11 Nissan Formula E Team 0 0

Foto: Dom Romney/Fórmula E