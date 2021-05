Fórmula E e F1 no Mónaco: ‘um’ tem (muito) mais velocidade, ‘outro’, espetáculo… | AutoSport

No dia em que a Fórmula E corresse no circuito ‘F1’ do Mónaco todos iriam comparar os tempos por volta duma e doutra disciplina e ninguém duvidava que a diferença fosse abismal, como foi. Se perguntarmos a um adepto se preferia ver uma corrida de F1 ou Fórmula E, a diferença no número de respostas seria semelhante à diferença de tempo, enorme a favor da F1. Mas alguém se queixou do espetáculo desta última corrida de Fórmula E, que por acaso acabou com vitória portuguesa depois duma magnífica ultrapassagem à saída do túnel, feita por Félix da Costa a Mitch Evans?

Os registos de tempos por volta da Fórmula E são semelhantes à Fórmula 1 de 1965. E depois? Qualquer corrida a que vamos assistir num circuito que já teve Fórmula 1, só mesmo por curiosidade podemos dizer que a F1, ‘faz’ tanto aqui, pois tudo o resto nada tem a ver. “cada macaco no seu galho”, e a Fórmula E está a fazer o seu caminho, se continua a ter sucesso ou não o tempo o dirá, os adeptos o dirão, os patrocinadores, e por inerência as marcas. Não faz sentido a comparação de registos, a não ser por mera curiosidade, não para elevar uma ou depreciar outra. Alguém deprecia a F1 de 1965 porque 56 anos depois se faz menos 21 segundos por volta no Mónaco?

Se é para fazer comparações, compare-se também as lutas em pista, o número de ultrapassagens, as constantes lutas equilibradas pelos triunfos. Não nos podemos esquecer do espetáculo, o número de ultrapassagens que existem na Fórmula E em comparação com a F1.

Esta foi a primeira vez que foi possível comparar diretamente os tempos duma e doutra disciplina, mas são poucos os que se queixam de falta de espetáculo na Fórmula E – embora existam ‘pontas’ por onde pegar – mas infelizmente na Fórmula 1, essas queixas existam há muito. Embora as coisas tenham melhorado significativamente nos últimos anos.

Só por curiosidade, António Félix da Costa fez a pole com 1m31.3s, Lewis Hamilton fez a pole da F1 em 2019, com um registo 21.2s mais rápido. A Fórmula 2 é 10.6s mais rápida que a Fórmula E, quando a GP3 Series visitou o Mónaco pela última vez em 2012, o melhor registo foi 1m28s. A Fórmula Renault Eurocup em 2018 bateria a Fórmula E por 0.2s.

Em termos de espetáculo no que são realmente as corridas, ”levam todas na pá…”