Fórmula E: Duas configurações para a final de Berlim | AutoSport

A grande final da Fórmula E em Berlim vai ter ainda mais motivos de interesse. Com 18 pilotos matematicamente na luta pelo título a luta vai ser feroz e a Fórmula E introduziu mais uma variável.

A primeira corrida do fim de semana será feita no sentido habitual, mas a segunda acontecerá no sentido inverso, à imagem do que aconteceu no ano passado em que estas duas configurações foram usadas nas corridas finais do ano passado. Isso implica mudanças na pista e por isso a corrida foi adiada em 90 minutos face ao inicialmente previsto. Este é mais um fator a ter em conta para a grande final, além da presença de público. Durante os dois dias, será permitida uma capacidade total de 10.400 espectadores ao abrigo de um protocolo de segurança e higiene estabelecido entre os organizadores do campeonato e as autoridades de Berlim.