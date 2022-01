Fórmula E: DS Techeetah de regresso à Arabia Saudita, onde nunca venceu | AutoSport

É o primeiro desafio do ano para a DS Techeetah. A equipa de António Félix da Costa nunca venceu na Arábia Saudita e procura a primeira em Riade. Thomas Chevaucher, Diretor da DS Performance e Diretor de Equipa da DS Techeetah falou do primeiro desafio do ano:

“Os nossos carros foram sempre muito competitivos neste circuito, mas ainda não ganhámos na Arábia Saudita, pelo que este é o primeiro grande desafio a que nos propomos este ano. Como vimos no ano passado, a luta pelo título foi incrivelmente cerrada, sendo que muito se resumiu aos regulamentos desportivos que castigaram os líderes do campeonato na Qualificação. Felizmente, este elemento foi alterado para este ano e estamos de volta à performance pura. Serve-nos na perfeição pois é uma área em que os nossos excelentes pilotos são particularmente bons e podemos, realmente, contar com eles para aproveitar ao máximo as suas capacidades para recuperar os dois títulos que nos fugiram no ano passado.”

António Félix da Costa vê também esta primeira corrida com otimismo, dado que Diriyah é uma pista que gosta:

” Tem sido um defeso particularmente produtivo para nós, dando-nos a oportunidade de melhorar a performance do nosso DS-ETENSE FE21. Toda a equipa está muito forte e ainda mais motivada para este arranque na Arábia Saudita. Diriyah é um circuito de que gosto, pelo que espero que seja um bom presságio para alcançar um resultado forte no início da nova temporada, realizando duas boas corridas.”