Fórmula E: DS Techeetah conquista primeiro duplo pódio em 2020

A DS Techeetah conquistou o seu primeiro duplo pódio da temporada, após a primeira vitória de António Félix da Costa pela equipa, juntamente com o terceiro lugar obtido pelo seu companheiro de equipa, Jean-Éric Vergne. Este resultado coloca a DS Techeetah e António Félix da Costa no comando dos respetivos campeonatos.

A quinta prova do Campeonato FIA de Fórmula E evidenciou o andamento dos monolugares DS E-Tense FE20, bem como o empenho dos dois pilotos da DS Techeetah, com a vitória de Félix da Costa, que arrancou da pole position e terminou no primeiro lugar do pódio, estando agora a liderar o campeonato de pilotos.

Com um início difícil no campeonato, e com dificuldades também ao longo deste fim-de-semana, Jean-Éric Vergne largou da 11ª posição e progrediu 9 posições até ao segundo posto. No entanto, para conseguir cortar a linha de chegada com energia suficiente no seu monolugar, o francês teve de se contentar com a terceira posição, arrecadando 15 pontos para o campeonato, o que o coloca no sétimo lugar do campeonato de pilotos.

“Não posso dizer muito mais do que salientar o enorme orgulho nos nossos pilotos e em toda a equipa. Os grandes esforços feitos por todos posicionaram-nos no comando dos dois campeonatos, e colocaram o JEV de volta à luta por mais um título. Agora, temos de fazer tudo para manter este ritmo em Londres, e até às últimas provas da sexta temporada.” – disse Mark Preston, diretor de equipa.

“Graças a esta maravilhosa vitória do António, e ao incrível terceiro lugar do Jean-Éric, estamos agora na liderança dos dois campeonatos. Após o E-Prix do México, a equipa trabalhou arduamente. Fizemos algumas importantes modificações no DS E-Tense FE20, o que nos permitiu alcançar os nossos objetivos. Gostaria de agradecer a toda a equipa, e aos pilotos, o enorme esforço feito. Ainda falta muito para o E-Prix de Londres, mas, como tenho dito desde o início da temporada, estamos aqui para defender os nossos títulos, e dispomos dos meios para o fazer.” – disse o diretor da DS Performance, Xavier Mestelan Pinon.

“Estou muito feliz com a pole position e a vitória foi incrível! Não há dúvida de que estamos no bom caminho. Estou ainda mais feliz por ver como toda a equipa está a reagir às várias situações, e o desejo que todos demonstram em vencer. Por isso, dou os meus parabéns a toda a equipa, e também ao JEV pelo seu desempenho. Ter dois carros no pódio depois das dificuldades que tivemos ontem, é algo fenomenal. Estou muito satisfeito com o trabalho realizado pela nossa equipa.” – disse António Félix da Costa.

“Este foi o meu fim-de-semana mais difícil na Fórmula E. No entanto, a equipa fez um ótimo trabalho na preparação do carro, por isso senti-me bastante confiante durante a manhã, depois de não ter disputado o primeiro treino livre. Apesar das circunstâncias, fiz uma boa volta de qualificação, apenas a três décimos de segundo dos melhores, e na corrida dei tudo por tudo. A determinada altura, perguntei ao meu engenheiro qual era a minha posição e não podia acreditar quando ele me disse que estava em quarto. A corrida passou por mim. De qualquer forma, é ótimo voltar a estar no pódio, mas agora vou precisar de algum tempo de recuperação antes da próxima corrida.” – disse Jean-Éric Vergne.