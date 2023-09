Fórmula E: DS Penske renova com Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne | AutoSport

A DS Penske já tem o seu alinhamento de pilotos definido para a próxima época. Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne vão manter-se na equipa por mais uma época.

A equipa confirmou hoje a manutenção da dupla de pilotos que representou a equipa no ano passado. Vergne terminou a época em quinto, com 107 pontos marcados, enquanto Vandoorne não foi além do 11º lugar com 56 pontos.

We are delighted to announce that @JeanEricVergne and @svandoorne Vandoorne will continue to lead our driver line-up for Season 10 of the ABB FIA Formula E World Championship! 🏆#DSPENSKE#dsperformance#abbformulae #motorsport #formulae pic.twitter.com/uuCtJvQzlV