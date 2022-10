Fórmula E: DS Automobiles confirma Stoffel Vandoorne e parceria com a Penske Autosport | AutoSport

A DS Automobiles confirmou hoje a parceria com a Penske Autosport para as próximas quatro temporadas do Campeonato do Mundo da FIA de Fórmula E, para além do alinhamento de pilotos para a temporada 9 da competição. Stoffel Vandoorne junta-se a Jean-Éric Vergne, substituindo António Félix da Costa que é o novo piloto da Porsche.

Na véspera da estreia competitiva da terceira geração de monolugares elétricos, a DS Automobiles começa um novo capítulo da sua história de Fórmula E juntando-se a um dos maiores nomes do desporto automóvel, a Penske Autosport. Para dar início a esta nova parceria, a DS PENSKE Formula E Team entra na temporada 9 com dois dos nomes de maior destaque no campeonato. O campeão do mundo de 2021-2022, Stoffel Vandoorne chega à equipa e vai ter como companheiro de equipa Jean-Éric Vergne, que permanece na equipa francesa pela quinta temporada consecutiva.

Sendo o primeiro grande fabricante a entrar na Fórmula E em 2015, a DS Automobiles continua agora a sua aventura no campeonato de monolugares 100% eléctrico, que sempre foi uma importante incubadora de investigação e desenvolvimento. Com a Penske Autosport, Stoffel Vandoorne e Jean-Eric Vergne, a DS Automobiles pretende conquistar mais títulos mundiais, ao mesmo tempo que continua a assegurar uma transferência de tecnologia para as suas mais recentes criações rodoviárias, que dependerão exclusivamente da energia eléctrica a partir de 2024.

Jay Penske, fundador e proprietário da Penske Autosport afirmou que: “Estamos entusiasmados com a parceria com a DS Automobiles, uma marca automóvel icónica que partilha as nossas ambições na luta pela excelência. Este é um marco importante para a nossa equipa, e algo pelo qual ansiamos há anos. Juntos, vamos forçar as fronteiras tecnológicas na nossa procura por desempenho até à vitória. Com o piloto campeão mundial Stoffel e o bicampeão Jean-Éric, estou confiante de que temos um dos alinhamentos mais fortes da grelha.”

Já Stoffel Vandoorne, campeão do mundo pela Mercedes e que ficou sem equipa depois desta ter terminado o projeto na Fórmula E, disse que: “Estou realmente feliz por me juntar à DS PENSKE a partir da próxima temporada. É uma grande mudança para mim depois de quatro anos na Mercedes, mas estou muito entusiasmado por começar a trabalhar com a equipa. A DS alcançou excelentes resultados no passado, ganhando duas vezes os títulos de Pilotos e Equipas. É um bom recorde e um que espero poder acrescentar em breve! É também um grande prazer estar associado ao único bicampeão da Fórmula E. Acredito que o ‘JEV’ e eu formaremos uma das duplas mais fortes para a Temporada 9. Estamos agora em modo de preparação completa com o carro Gen3 e estou apenas a começar esta história com a minha nova equipa, por isso estes são dois desafios emocionantes para os próximos anos! Uma coisa é certa, mal posso esperar para voltar à pista, lutar para defender o meu título mundial, e conquistar muitos troféus”.