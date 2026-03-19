Fórmula E: DS Automobiles anuncia saída da competição
A DS Automobiles anunciou o fim de um ciclo marcante na Fórmula E no final da temporada 12, após mais de uma década no campeonato 100% elétrico, iniciando uma nova fase estratégica focada noutras plataformas de inovação, como a SailGP.
Desde a sua entrada em 2015, a marca francesa tornou-se numa das referências da Fórmula E, acumulando um palmarés de destaque: 4 títulos (incluindo o de pilotos com António Félix da Costa), 18 vitórias, 55 pódios e 26 pole positions ao longo de 142 corridas.
Com o fim da temporada 12, a DS irá redirecionar a sua estratégia para novas áreas, destacando-se a parceria com a equipa francesa da SailGP. A vela de alta competição surge como um novo campo de testes para tecnologias ligadas à eficiência aerodinâmica, redução de peso, materiais compósitos e software, com impacto direto no desenvolvimento automóvel.
Apesar desta mudança, a marca mantém o compromisso competitivo até ao final da presente época, com o objetivo de terminar entre as equipas de referência e regressar aos pódios. Mas o Grupo Stellantis deverá apresentar novidades ainda esta semana.
Xavier Peugeot, CEO da DS Automobiles:
“Após 11 anos de envolvimento pioneiro na Fórmula E, a DS demonstrou a sua capacidade de transformar a competição em inovação tecnológica. Agora damos um novo passo ao orientar a nossa estratégia para a SailGP, um laboratório único onde desempenho e emoção se encontram.”
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