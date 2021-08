Fórmula E: Drama no arranque deixa de fora dois candidatos ao título | AutoSport

O arranque da segunda corrida em Berlim foi dramático, com Mitch Evans a ficar parado no arranque. Edoardo Mortara não conseguiu evitar o embate e ambos os carros ficaram parados em pista, muito danificados, levando à interrupção da prova.

Evans explicou que foi uma falha no carro que fez a primeira fase da largada mas que depois parou completamente, sendo uma falha técnica e não um erro do piloto.

António Félix da Costa escapou por pouco e agora é 14º. Jake Dennis é agora o piloto em melhor posição para conquistar o título embora Nyck de Vries ainda seja o virtual líder.

We're under a red flag in Berlin after a collision on the start line between two of our championship contenders – @mitchevans_ and @edomortara.



Great to see both drivers get out of the car ok. They will be going to the medical centre for checks!



🇩🇪 2021 @BMWi #BerlinEPrix pic.twitter.com/Ndg2aEJwOu